Milo Manara: Kama Sutra

2020 erschien bei Panini mit der Biografie von Caravaggio der achtzehnte und letzte Band der Werkausgabe von Milo Manara. Jetzt hat Splitter übernommen und bereits 22 Hardcover-Bänden mit Werken des italienischen Erotik-Meister in sein Programm aufgenommen.

Darunter befinden sich Klassiker wie Mann aus Papier, der von Hugo Pratt getextete Comic Ein indianischer Sommer, in vier Bänden die von Alejandro Jodorowsky geschriebene Serie Borgia.oder eine 560-seitige limitierte Gesamtausgabe der Abenteuer von Guiseppe Bergmann.

Manche Titel wie Der goldene Esel und Pandoras Augen, die Panini in einem gemeinsamen Band veröffentlichte, erscheinen jetzt als etwas großformatigere Einzelbände, denen ein Kunstdruck beiliegt.

Splitter

Dies trifft auch auf Manaras Comic Kama Sutra zu, den Panini gemeinsam mit Gullivera veröffentlichte. Gerade bei dieser Edition lohnt sich tatsächlich eine Neuanschaffung, schon weil Splitter 50 Seiten mit “unveröffentlichten oder sehr seltenen“ Illustrationen beigelegt hat.

Panini

Layout und Farbgebung der Comicseiten von Kama Sutra in der Splitter-Ausgabe unterscheidet sich erheblich von dem, was in der Panini-Werkausgabe zum Abdruck kam. Manara fertige seine Zeichnungen Ende der Neunziger ursprünglich für ein Videogame an, und die Hintergründe sollten am Computer erzeugt werden.

Splitter

Elemente aus dem Leitfaden der Liebeskunst wurden mit einer Geschichte verknüpft, deren jeweils weiterer Verlauf durch den Spielenden entschieden werden kann. Doch das Projekt gestaltete sich komplizierter als erwartet.

Panini

Anscheinend brachte der französische Verleger den Comic 1997 ohne Zustimmung von Manara heraus und bastelte sowohl Layout als auch Backgrounds willkürlich zusammen. Laut Panini-Werkausgabe meinte Manara, dass das Resultat “ohne das zugehörige Spiel keinen Sinn macht“ und “nur eine kleine Geschichte ist, die man nicht richtig versteht und in der es nur um Sex geht.“ Nun ja, diese Beschreibung trifft auf sehr viele Comics von Manara zu.

„Kama Sutra“ als Neuauflage bei Splitter bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Giuseppe Bergmann Gesamtausgabe“ von Splitter bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ein indianischer Sommer“ als Neuauflage bei Splitter bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Goldene Esel“ als Splitter-Neuauflage bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Pandoras Augen“ als Splitter-Neuauflage bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Borgia – Band 1“ als Splitter-Neuauflage bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Borgia – Band 2“ als Splitter-Neuauflage bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Borgia – Band 3“ als Splitter-Neuauflage bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Borgia – Band 4“ als Splitter-Neuauflage bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 1: Die Reise nach Tulum / Die Reise des G. Mastorna“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 2: Ein indianischer Sommer“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 3: Der Duft des Unsichtbaren“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 4: Candid Camera“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 5: El Gaucho“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 6: Kamasutra, Gullivera und andere erotische Geschichten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 7: Die Reisen des G. Bergmann – Das große Abenteuer“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 8: Giuseppe Bergmann – Ein Traum…. vielleicht… “ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 9: Die Reisen des G. Bergmann / Ein Autor sucht sechs Personen / Tag des Zornes“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 10: Die Reisen des G. Bergmann – Zu schaun die Sterne – Die Odyssee des Bergmann“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 11: Click – Außer Kontrolle“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Milo Manara Werkausgabe 13: X-Men – Frauen auf der Flucht“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 14: Jolanda de Almaviva“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Milo Manara Werkausgabe 15: Borgia“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 16: Der Mann aus Papier u. a.“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 17: Der Goldene Esel – Pandoras Augen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manara Werkausgabe 18: Caravaggio“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken