Max & Luzie in der Steinzeit

Bereits Anfang der Achtziger zeichnete Franz Gerg eine komplette 16-seitige Steinzeit-Geschichte mit Max & Luzie, die koloriert wurde, jedoch weder optisch noch inhaltlich mit dem mithalten konntw, was schließlich 1991 in Ausgabe 29 zum Abdruck kam. In der Ur-Urzeitversion ärgerten sich die Zeitreisenden ausschließlich mit Steinzeitmenschen herum, während die von Franz Gerg so spektakulär zu Papier gebrachten Mammuts gänzlich fehlten.

Ursprünglich sollten die Zeitreisenden gleich im ersten Max & Luzie-Heft in der Steinzeit landen und sich dann streng chronologisch von Ausgabe zu Ausgabe weiter in die Zukunft vorarbeiten. Doch zum Glück wurde dieses den Comic etwas eintönig machende und die Serie bereits mit Heft 16 in unserer Gegenwart beendende Konzept verworfen. Stattdessen durfte unser Trio wild in Raum und Zeit herumspringen, was die Serie zu einer sehr abwechslungsreichen Angelegenheit mit einem permanenten Überraschungseffekt bezüglich des jeweiligen Reiseziels machte.

Doch zurück zu Heft 29 für das sich Monika Sattrasai eine sehr witzige Geschichte ausgedacht hat, in der Max den dicken Max markiert. Der Junge spielt sich mit Hilfe eines Feuerzeugs als Häuptling der Steinzeitmenschen auf und geht seinen Mitreisenden durch arrogantes Verhalten schwer auf den Keks. Doch Maxens Macht ist vergänglich und verschwindet, nachdem das Feuerzeug nicht mehr funktioniert, wobei Kieks etwas nachgeholfen hatte.

Besonders schön ist das letzte Panel, auf dem einer Höhlenzeichnung zu sehen ist, die unser Zeitreisetrio darstellt, sowie das Dinosaurier-Poster in der Heftmitte. Die Frage, was T-Rex & Co. in einem Heft über die Steinzeit zu suchen haben, wird unten auf dem Poster wie folgt formuliert: “Warum hatten die Menschen in der Steinzeit keine Angst vor den Dinosauriern?“, Die Antwort wird gleich mitgeliefert: “Weil die Dinosaurier siebzig Millionen Jahre vor dem Erscheinen des Menschen auf der Erde ausgestorben sind.“

Nicht minder bemerkenswert ist das Titelbild von Heft 29, auf dem Max einen ihn böse anblickendes Mammut mit einer kleinen Steinschleuder erlegen will. Monika Sattrasai wurde zu diesem Motiv durch ein riesiges Poster angeregt, das sie von ihrem sehr friedfertigen Bruder erhalten hatte und immer noch in voller Pracht in ihrer Wohnung hängt.

Dabei handelt es sich um einen Cartoon des Argentiniers Guillermo Mordillo, in dem ein kleiner knollennasiger Jägersmann mit seinem Gewehr ein Straußenbaby erschießen will, sich dies aber noch zu überlegt scheint, da die riesige Straußen-Mama (oder der Papa) ihn ebenso böse anfunkelt, wie das Mammut auf dem Cover den kleinen Max.

Mittlerweile liegt bei Kult Comics bereits der zweite Band einer Integral-Ausgabe von Max & Luzie vor. Dieser enthält neben Bei Robin Hood die Comics In der Steinzeit, Bei Wolfgang Amadeus Mozart, Bei Kleopatra, Mit Livingston in Afrika, Beim Großmogul in Indien, Bei den Musketieren und Bei den Alchimisten enthält.

