Max & Luzie bei Wolfgang Amadeus Mozart

In 1991 erschienene 30. Comic aus der von Franz Gerg meisterlich gezeichneten Reihe Max & Luzie landet das Zeitreisetrio 1782 in Wien und im dortigen Hoftheater steht die Premiere von Mozarts Singspiel Die Entführung aus dem Serail an.

Nun gilt es zu verhindern, dass das als Requisite eingesetzte Luftmobil am Ende der Aufführung zu Kleinholz verarbeitete wird. Ganz nebenbei wird dabei erreicht, dass einer der Sänger während der Aufführung durch einen talentierteren Kollegen ersetzt wird.

Um dem genialen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart eine spannende Geschichte abzutrotzen braucht es schon eine literarische Vorlage, wie jenes Theaterstück von Peter Shaffer aus dem Miloš Forman 1984 den mit acht Oscars ausgezeichneten Thriller Amadeus machte. Das Ende 1991 veröffentlichte Comicheft hingegen erzählt eine eher banale Geschichte, die weder Jung noch Alt ansprechen dürfte.

Ursprünglich wollten Doris Ertel-Zellner und Reinhold Zellner in ihrer Geschichte noch deutlicher herausarbeiten, dass von einer dreifachen Entführung erzählt wird. Einmal von jener aus dem Palast bzw. Serail, die auf der Bühne stattfindet und zudem wurden noch das Luftmobil und der talentiertere Sänger entführt.

Vielleicht wäre es sinnvoller und amüsanter gewesen, wenn die durchaus interessante Persönlichkeit von Wolfgang Amadeus Mozart stärker im Zentrum der Geschichte gestanden hätte.

Wie dem auch sei, die wieder großartigen Zeichnungen und der Kalender in der Heftmitte mit zwölf originellen Gagmotiven entschädigen für die schwache Story.

Mittlerweile liegt bei Kult Comics bereits der zweite Band einer Integral-Ausgabe von Max & Luzie vor. Dieser enthält neben Bei Wolfgang Amadeus Mozart die Comics Bei Robin Hood, In der Steinzeit, Bei Kleopatra, Bei Livingston in Afrika, Beim Großmogul in Indien, Bei den Musketieren und Bei den Alchimisten enthält.

„Max & Luzie Integral – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Max & Luzie Integral – Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Max & Luzie – Neue spannende Abenteuer in der Weltgeschichte 1: In der Antike bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Max & Luzie – Ein Comic macht Geschichte“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken