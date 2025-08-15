Max & Luzie bei Kleopatra

Bereits das Titelbild des 1992 erschienene 31. Comic aus der von Franz Gerg meisterlich gezeichneten Reihe Max & Luzie weckt Assoziationen zum 1963 im französischen Magazin Pilote gestarteten Comicklassiker Asterix und Kleopatra.

Dieses Motiv fand auch Verwendung als Cover für die Vorzugsausgabe des zweiten Bandes der Integralausgabe von Max & Luzie. Tatsächlich sieht der in diesem Comic auftretende Julius Cäsar, seinem von Albert Uderzo gezeichneten Ebenbild sehr ähnlich, während Franz Gergs Kleopatra fast noch attraktiver ist, als die Pharaonin aus dem Asterix-Album.

Inhaltlich geht die von Monika Sattrasai erzählte Geschichte eigene Wege, bzw. orientiert sich an dem Kinofilm mit Elisabeth Taylor. Dort wird ebenfalls gezeigt, wie die in einem Teppich eingerollte Kleopatra erstmals auf Cäsar trifft und dieser völlig entzückt von ihr ist. Der auf Tatsachen beruhende Machtkampf, den sich Kleopatra mit ihrem acht Jahre jüngeren Bruder Ptolemaios lieferte, wird ebenfalls thematisiert.

Dadurch, dass Max und Luzie wie Moses auf dem Nil in einem Körbchen schippern, bekommt die Geschichte zusätzlich noch biblische Dimensionen. Wie es schon so häufig in dieser Serie der Fall war, endet dieser Comic ebenfalls sehr abrupt, denn auf dem drittletzten Panel schwebt Kieks immer noch in allerhöchster Lebensgefahr.

In diesem Zusammenhang kommt natürlich die Frage auf, ob es mancher Story nicht gutgetan hätte, wenn mehr als lediglich 16 Seiten zur Verfügung gestand hätten. Doch Franz Gerg hält gar nichts von solchen Überlegungen, denn bereits ein oder zwei zusätzliche Seiten hätten ihm “das Genick gebrochen.“

Mit den vier Hefte im Jahr, die er seinerzeit (abgesehen von der Farbgebung) in jeweils 10 Wochen im Alleingang zu Papier brachte, war er bei seinen Qualitätsansprüchen und dem engen Zeitplan, der auch etwas Regenerierungszeit berücksichtigte, bereits am Limit angelangt. Seien wir froh, dass er Max & Luzie so lange auf diesem hohen Niveau produzieren konnte.

Mittlerweile liegt bei Kult Comics bereits der zweite Band einer Integral-Ausgabe von Max & Luzie vor. Dieser enthält neben Bei Kleopatra die Comics Bei Robin Hood, In der Steinzeit, Bei Wolfgang Amadeus Mozart, Mit ivingston in Afrika, Beim Großmogul in Indien, Bei den Musketieren und Bei den Alchimisten enthält.

