Max & Luzie bei den Musketieren

Diese Geschichte von Doris Ertel-Zellner und Reinhold Zellner beim 1992 erschienenen 34. Comic der von Franz Gerg meisterlich gezeichneten Reihe Max & Luzie orientiert sich nur bedingt an dem Romanklassiker von Alexandre Dumas.

Dies verwundert nicht, denn die Serie adaptiert keine Literatur, sondern es werden “spannende Abenteuer in der Weltgeschichte“ präsentiert. Daher wird davon erzählt, wie sich der 1630 im Louvre residierende König Ludwig XIII Machtkämpfe mit Kardinal Richelieu liefert. Doch genau genommen spielt das Duo nur eine Partie Schach, während ihre Gefechte stellvertretend von des Königs Musketieren und der Garde des Kardinals ausgetragen werden.

Auf der zweiten Seite tritt ein Doppelagent au, der seine Informationen sowohl an den König als auch an den Kardinal verkauft. Da dieser Spion“Zero-Zero-Six“ heißt, sollte er ursprünglich die Gesichtszüge von Sean Connery tragen und Franz Gerg hatte den schottischen Weltstar bereits treffend karikiert. Doch diese Idee wurde verworfen und im Comic hat der Spion keinerlei Ähnlichkeit mit dem 007-Darsteller, was den Gag mit “Zero-Zero-Six“ ins Leere laufen lässt.

Franz Gerg findet dies sehr bedauerlich, denn er findet, dass “sein“ Sean Connery besser erkennbar ist, als dies zehn Jahre zuvor bei Albert Uderzo der Fall war, als dieser den Darsteller im Asterix-Album Die Odyssee als Nullnullsix auftreten ließ.

Bemerkenswert ist, dass unsere Zeitreisenden nur am Rande der Musketier-Geschichte auftreten. Genau genommen hätte diese problemlos ohne Max und Kiez funktioniert. Es geht um die kleine Isabelle von Dellmont, die gewaltige Ländereien geerbt hat, die sich sowohl Ludwig XIII als auch Kardinal Richelieu unter den Nagel reißen wollen. Deren Truppen liefern sich turbulente Gefechte und verwechseln dabei Luzie mit Isabella.

Einmal mehr beeindruckt die großartige und liebevolle “Ausstattung“. Kostüme, Gebäude und Waffen wirken authentisch, was seinerzeit ohne Internet und hauptsächlich durch nur kurzzeitig aus den Bibliotheken ausleihbares Referenzmaterial alles andere als einfach zu realisieren war.

Mittlerweile liegt bei Kult Comics bereits der zweite Band einer Integral-Ausgabe von Max & Luzie vor. Dieser enthält neben Bei den Musketieren die Comics Bei Robin Hood, In der Steinzeit, Bei Wolfgang Amadeus Mozart, Bei Kleopatra, Mit Livingston in Afrika, Beim Großmogul in Indien, und Bei den Alchimisten enthält.

