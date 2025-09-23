Matthias Schultheiss: Die Botschaft

Vor einigen Jahren veröffentlichte der Splitter Verlag unter dem Titel Kaputt in der City die Adaptionen die Geschichten von Charles Bukowski, die Matthias Schultheiss (Die Haie von Lagos) in den frühen Achtzigern gezeichnet hatte, erstmals in einer vom Künstler kolorierten Gesamtausgabe.

Der All Verlag reist noch ein kleines Stückchen weiter zurück in die Vergangenheit und präsentiert in einem Hardcover-Band erstmals die zuvor in fünf Ausgaben des Magazins Menschenblut erschienene 52-seitige Geschichte Die Botschaft.

In seinem actionreichen Comic erzählt Schultheiss, wie Regierungsstellen und -Militärs mit brutaler Gewalt versuchen zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von einem auf dramatische Art gescheiterten Experiment erfährt.

Zwischen seinen Panel-Reihen platziert Schultheiss immer wieder das Wort SCHNITT. Auch dadurch lässt seine Inszenierung der Geschichte und der Schockmomente an die ersten beiden Alien-Blockbuster denken.

Mit seinem souveränen schwarzweißen Pinselstrich konnte Schultheiss locker bei den zeitgleich im französischen Magazin Metal Hurlant veröffentlichenden Meistern Moebius und Bilal mithalten.

Extra für diese Ausgabe hat Schultheiss sein Titelbild-Motiv koloriert. Wer es noch bunter möchte, dem sei die auf 111 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe mit Schutzumschlag empfohlen. Diese enthält eine signierte Beilage mit den bisher nicht veröffentlichten koloorierten Seiten 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9!

