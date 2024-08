Marvel Zombies: Schwarz, Weiß & Blut

Das 2005 ins Leben gerufene Konzept der Marvel Zombies ist nicht totzukriegen. Seinerzeit war Robert Kirkman, der Schöpfer von The Walking Dead, der erste Autor jener Comics in denen nahezu alle Marvel-Superhelden zu Untoten wurden. Dieser hatte herrlich kranke Ideen, wie etwa einen Zombie-Großangriff auf den gigantischen und dadurch sehr sättigenden Weltenverschlinger Galactus.

Das Salz in dieser blutigen Suppe waren die völlig durchgeknallten Cover. Arthur Suydam hat sich allgemein bekannte klassische Marvel-Titelbilder, wie z. B. die Hochzeit von Spider-Man, vorgenommen und diese dann “zombiefiziert“.

In einer Fortsetzungen namens Marvel Zombies vs. Army of Darkness kam es zu einem Crossover mit dem aus der Evil Dead-Filmtrilogie bekannten Ash Williams, den Bruce Campbell so herrlich grimmig-trottelig verkörpert hat.

Cover von Marco Checcetto

Ideal sind die Zombies natürlich auch für Marvels als Reaktion auf DCs Batman: Schwarz-Weiß entstandene Reihe SCHWARZ, WEISS & BLUT, in der mehr oder weniger bekannte Comickünstler sich in dreifarbig eingefärbten Shortstories an Wolverine, Deadpool, Moonknight oder Carnage versucht haben.

In einem großformatigen Sammelband präsentiert die vier (ersten?) Ausgaben der im Oktober 2023 gestarteten Reihe Marvel Zombies: Black, White & Blood. Den Auftakt schrieb Garth Ennis (Preacher, The Boys), und seine Story mit Daredevil und den Punisher wurde stilvoll und blutig von Rachael Stott in Szene gesetzt. Doch leider ist der Spaß bereits nach zehn Seiten vorbei.

Cover von Peach Momoko

Die restlichen Storys sind trotz ihrer Kürze nicht immer kurzweilig und auch die Optik ist manchmal ganz schön unterentwickelt. Geboten wird ein wilder Ritt durch das zombieverseuchte Marvel-Universum, wobei nicht nur die bekannten Superhelden auftreten, sondern auch Charaktere wie Beta Ray Bill, Juju oder Ka-Zar.

Cover von Kyle Hotz

Genau wie bei der Originalserie sind es jedoch auch hier eher die knalligen Cover – allen voran das die Panini-Edition zierende Wolverine-Motiv von Gabriele Dell’Otto – die großen Spaß machen.

„Marvel Zombies: Schwarz, Weiß & Blut“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Marvel Zombies Collection # 1“ als Softcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Marvel Zombies Collection # 2“ als Softcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Marvel Zombies Collection # 3“ als Softcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Marvel Zombies Collection # 4“ als Softcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Marvel Zombies vs. Army of Darkness“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken