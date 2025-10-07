Martin Oesch: Fleischeslust

Der Schweizer Metzgermeister Erwin war lange Zeit stolz auf seine berufliche Tätigkeit. Doch da ihm langsam, aber sicher die Kundschaft in Richtung Supermarkt abhanden kommt und er fast nur noch bei Sonderwünschen gefragt ist, vergeht ihm immer mehr die Fleischeslust. Unter Erwins Frust leidet auch seine Ehe und er wird von Alpträumen geplagt…

Der 1992 in Thun geborene Martin Oesch ist nicht nur Comiczeichner, sondern auch Metzger. Seine in deftigen Fleischfarben kolorierter Bestand an Würsten und Aufschnitt macht durchaus Appetit auf einen Braten oder eine Semmel mit Leberkäse.

Wenn er in im besten Sinne naiv anmutenden Bildern darstellt, wie Erwin einst gemeinsam mit den Bauern ihr Vieh schlachtete, dann hat das sogar etwas Romantisches.

Oesch will seine Leserschaft keineswegs vegan indoktrinieren. Doch unaufdringlich zeigt er auf, wohin es führt, wenn beim Einkauf von Fleisch nur aufs Preisschild geachtet wird.

Durch die nicht ganz unproblematische Freundschaft des Metzgers Erwin mit dem Ökobauern Joni erzählt Oesch aber auch davon, dass es alternative Formen der Landwirtschaft gibt, von denen sowohl Erzeuger als auch Konsumenten profitieren.

