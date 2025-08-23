Marsupilami: El Diablo

Mittlerweile liegt bereits das 34. von Batem gezeichnete Comicalben mit dem Marsupilami vor. Diese Serie steht optisch und inhaltlich in der Tradition von André Franquin, der das gelbschwarze Wundertier mit dem gelben Schwanz 1952 erstmal innerhalb der Serie Spirou und Fantasio präsentiert hatte.

Auch nachdem er als Spirou-Zeichner ausgestiegen war, hatte Franquin weiterhin die Rechte an der Figur, die nur 2015 in der Geschichte Der Zorn des Marsupilamis kurz zu Spirou und Fantasio zurückkehrte. Interessanter sind Comics wie Die Bestie von Frank Pé und Zidrou oder Das Humboldt-Tier von Flix, die sehr eigenständige Geschichten mit den Vorfahren oder entfernten Verwandten des Marsupilamis erzählen.

Hierzu gehört auch das von Alexis Nesme (Die Kinder des Kapitän Grant) großartig in Szene gesetzte Comic El Diablo über den (laut Verlagsankündigung) Urururururururururururururururururgroßvater des Marsupilamis. Bereits zu Nesmes sehr opulent in Szene gesetztem Micky-Maus-Comic Horrifikland schrieb der umtriebige Lewis Trondheim das Szenario, der 2022 die Frechheit besaß, einfach ungefragt ein Asterix-Album zu veröffentlichen.

Seine Marsupilami-Geschichte ist auf den ersten Blick recht konventionell Es geht um Kapitän Santoro, der sich als spanischer Konquistador im Dschungel von Palumbien auf die Suche nach den angeblich unerschöpflichen Goldvorräten der indigenen Chahutas macht. Hauptfigur ist jedoch der Schiffjunge José, der im Laufe der Geschichte über sich selbst hinauswächst. Er schließt Freundschaft mit einem Marsupilami und steht den Chahutas im Kampfe gegen Santoro bei.

Auch angesichts der sehr niedlich aussehenden Figuren möchte man Trondheim Szenario fast als absolut kindgerecht bezeichnen, wenn da nicht ein paar Widerhaken wären. So beginnt seine Geschichte damit, dass die Spanier aus Hungersnot beschlossen haben, José zu verspeisen. Außerdem wird trotz all der Farbenpracht, die Alexis Nesme in seinen großartigen Panelgemälden auffährt, absolut deutlich, dass die Spanier rücksichtslos und brutal gegen die palumbischen Natives vorgehen, ohne dass vom mitreisenden Priester auch nur ein Widerwort zu vernehmen ist.

