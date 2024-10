Mark Millar: The Ambassadors

Auch wenn sein Netflix-Deal bisher noch nicht allzu viele Früchte getragen hat, ist Mark Millar ungebremst dabei, neue Comichelden zu konzipieren. Seine Ideen zur im März 2023 bei Image gestarteten Superheldenserie The Ambassadors gehören ganz gewiss nicht zu seinen schlechtesten.

Hierin ruft die Koreanerin , eine internationale Heldengruppe ins Leben. Sie sucht sich dafür aus allen Ländern uneigennützige Menschen aus, die als Ambassador, also Botschafter ihres jeweiligen Landes, Superkräfte und ein Kostüm in der entsprechenden Landesfarbe erhalten.

Dabei hapert es etwas mit der Diversität, denn auch nach großen Bemühungen konntekein “Alibi-Amerikaner“ gefunden werden. Jede in Frage kommende Kandidatin und jeder Kandidat, zieht bei seinen US-Landsleuten ebenso viel Sympathien wie Hass auf sich.

Großzügig ist Millar jedoch bei der Nominierung des britischen Superhelden. Dieser stammt zwar genau wie Millar aus Schottland, wird jedoch wird jedoch in ein Union-Jack-Kostüm gequetscht, auch wenn dieser betont, dass er “mit Großbritannien“ nichts am Hut hat“.

International ist das Artwork von The Ambassadors. Für jedes der sechs Hefte kommt mit dem Schotten Frank Quitely, den Kanadiern Karl Kerschl und Travis Charest, dem Franzosen Olivier Coipel, sowie den Italienern Matteo Buffagni und Matteo Scalera ein anderer Zeichner zum Einsatz.

In diesem Zusammenhang sei auch noch Mark Millars am Anschluss an die Ambassadors veröffentlichte Serie Big Game erwähnt. Hier lässt er das internationale Heldenteam zusammen mit altbekannten Helden wie Kick-Ass, Hit Girl, Gary „Eggsy“ Unwin, Huck, den Chrononauts, Magic Order und dem Night Club gegen eine Bruderschaft der Superschurken antreten. Die vom Spanier Pepe Larraz in Szene gesetzte Geschichte geriet etwas unübersichtlich, ist jedoch unverzichtbar für alle Fans der Millarworld.

