Marc-Uwe Kling: Normal und die Zero Heroes

Marc-Uwe Kling dürfte vor allem durch seine erfolgreich verfilmten und auch als Comic adaptierten Känguru-Chroniken bekannt sein. Mit Das NEINhorn hat er zudem noch eine Kinderbuchreihe am Start, mit QualityLand macht er uns Angst vor der nahen Zukunft und mit Views hat er sich an einen Thriller versucht. Fehlt eigentlich nur noch ein eigenes Superhelden-Universum.

Doch auch diese Lücke wurde jetzt geschlossen. Ein zweibändiger Comic entführt in eine Welt, in der – abgesehen von einem jungen Mann – jeder Mensch Superkräfte hat. Wie im Laufe der Lektüre zu erfahren ist, gibt es jedoch Schlimmeres als keine speziellen Fähigkeiten zu haben, denn längst nicht jede davon, ist auch wirklich hilfreich.

Die Zeichnungen von Florian Biege, der bereits mit seiner Comicversion von Walter Moersʼ Die Stadt der träumenden Bücher überzeugte, sind mehr als ansehnlich. Die Grundidee der Story, die Kling zusammen mit dem Drehbuchautor Jan Cronauer schrieb, ist ähnlich originell, wie die Ausgangssituationen in spaßigen Animationsfilmen mit Superhelden wie Pixars Die Unglaublichen oder Dreamworks Megamind.

So sind es ausgerechnet Normal und seine Freunde, die über lachhafte Superkräfte verfügenden, die als Zero Heroes gegen den Normalizer antreten, der den Superhelden ihre Kräfte raubt. Außerdem geht es durchaus zu Herzen, dass Normal (scheinbar) über keine speziellen Fähigkeiten verfügt und sich deshalb nicht traut seine heimliche Liebe Cassandra anzusprechen, auch weil diese einige Minuten in die Zukunft blicken kann.

Es gibt großartige Momente in diesem Comic, etwa jenes Panel, in dem die Panzerknacker gegen die Daltons kämpfen. Doch sehr häufig tritt die Geschichte auf der Stelle, denn Kling und Cronauer sind eher an Wortspielen und schrägen Heldennamen wie Leatherman, Justin Time oder gar Cat Steven & Steven Seagull interessiert als an einer originellen und spannenden Geschichte.

Alle Abbildungen: © 2024 by Rowohlt Verlag

Daher hält sich die Vorfreude auf den zweiten Band Normal und die Ticking Clock in Grenzen.

“Normal und die Zero Heroes“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Normal und die Ticking Clock“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Comics“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Chroniken“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Känguru-Manifest“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Offenbarung“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Apokryphen“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Tetralogie“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Chroniken“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Känguru-Chroniken“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken