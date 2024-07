Manu Larcenet: Die Legende von Robin Hood

Wer glaubt Richard Lester hätte sich 1976 mit seinem Film Robin und Marian recht weit von der vertrauten Legende entfernt, dem belehrt Manu Larcenet (Der alltägliche Kampf , Blast, Brodecks Bericht, Die Straße) eines Besseren. Zwar erzählte Lester von einem merklich gealterten Robin Hood, doch er ließ dem von Sean Connery verkörperten grünen Bogenschützen noch reichlich Restwürde.

Dies ist bei Larcenets Version ganz anders. Hier ist Robin Hood an Alzheimer erkrankt und erst nachdem ihm Little John heftige Schläge auf den Kopf verpasst, kehrt das Gedächtnis zurück. Wobei die Zweifel, die Robin Hood an seiner Rächer-Tätigkeit hat nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Denn wenn er die Reichen beraubt, wird er ja selbst reich und muss sich selbst berauben um wieder arm zu werden, damit er sich selbst jenes Geld geben kann, das er zuvor den Reichen geraubt hat…

Von historischer Akkuratesse hält Larcenet nicht allzu viel. Sein Sherwood Forest liegt im Teutoburger Wald und für den Sheriff von Nottingham hat er anscheinend den nicht mehr ganz jungen John Wayne gecastet. Da ist es nur konsequent, wenn dieser in voller Cowboy-Montur auftretende Sheriff einen ganz besonderen Helfer anheuert: Lord Greystoke alias Tarzan, dem dann allerdings seine sodomitischen Veranlagungen zum Verhängnis werden.

Dieses Album aus dem Jahre 2003 ist prall gefüllt mit abgefahrenen wirklich komischen Einfällen. Für Larcenet spricht, dass er seine zweifelsohne originelle Robin-Hood-Version nicht zu Tode geritten hat, sondern sich nach diesem Album neue Herausforderungen suchte (und fand!).

