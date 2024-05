In Thomas Harrisʼ zweitem Roman Roter Drache (sein erstes Buch Black Sunday wurde ebenfalls verfilmt) spielt Hannibal Lecter bereits eine kleinere Rolle. Der Thriller sogar ungleich besser gelungen als der Nachfolgeroman Das Schweigen der Lämmer, welcher bekanntlich mit einer so hervorragenden Besetzung verfilmt wurde, dass es Oscars hagelte.

Roter Drache hingegen wurde bereits 1986 – also vier Jahre vor Das Schweigen der Lämmer vom Miami Vice-Produzenten Michael Mann in einen eher unspektakulär besetzten Film verwandelt, der kein großer Erfolg wurde. Bei uns lief der Film zunächst in den Kinos unter dem Titel Blutmond und 2001 wurde er auf DVD als Manhunter – Roter Drache veröffentlicht.

William Petersen spielt dem Profiler Will Graham, der genau wie Clarice Starling (alias Jodie Foster), bei seiner Mörderjagd angewiesen ist auf die Hilfe des inhaftierten Serialkillers Hannibal Lecter, der seltsamerweise in Hannibal Lector umbenannt wurde.

Natürlich ist es unfair die Leistung von Brian Cox in dieser Rolle mit Anthony Hopkins zu vergleichen. Doch es muss festgestellt werden, dass Cox in seinen kurzen Auftritten keinen besonderen Eindruck hinterlässt. Dabei hat er danach gezeigt, dass er durchaus glaubhaft eine menschliche Bestie spielen kann: In einem TV-Film über den Nürnberger Prozess spielte er Hermann Göring.

Manhunter ist sehr viel unspektakulärer inszeniert als die emotional mitreißende Achterbahnfahrt die Jonathan Demme aus Das Schweigen der Lämmer machte. Michael Mann zeigt die Ermittlungen von Will Graham fast schon dokumentarfilmhaft und verkneift sich sogar das spektakuläre Finale des Buchs, das Brett Ratner 2002 in seiner starbesetzten Neuverfilmung mit Anthony Hopkins nach allen Blockbuster-Regeln in Szene setze. Doch auf den zweiten Blick ist Manns das oft schreckliche Geschehen ruhig beobachtender Film die bessere weil unberechenbarere Version.

Extras der Blu-ray von Studiocanal: Dokumentation “The Manhunter Look“ über den Kameramann Dante Spinotti (wahlweise mit deutschen Untertiteln, 10:02 min), Dokumentation “Inside Manhunter“ über die Entstehung des Films (wahlweise mit deutschen, Untertiteln, 17:15 min), Galerie mit 12 Plakaten, US-Kinotrailer (1:59 min)

„Manhunter – Roter Drache“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manhunter – Roter Drache“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Roter Drache“ von 2002 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Roter Drache“ von 2002 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Schweigen der Lämmer“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Schweigen der Lämmer“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal Rising“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal Rising“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die ersten drei Hannibal-Lecter-Romane als Sammelband bei AMAZON bestellen, hier anklicken