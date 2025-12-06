Mädchen Mädchen! Hot Girl Summer

2001 drehte Dennis Gansel (Die Welle, Jim Knopf) mit Mädchen Mädchen eine Teenie-Komödie, die zweifelsohne in der Tradition des zwei Jahre zuvor entstandenen US-Hits American Pie stand, sich aber auf drei von Diana Amft, Karoline Herfurth und Felicitas Woll gespielte weibliche Charaktere konzentrierte.

Da der Film knapp zwei Millionen Kinobesucher erreichte, entstand drei Jahre später mit Mädchen Mädchen 2 – Loft oder Liebe eine Fortsetzung. Knapp ein Vierteljahrhundert später folgte eine Neuverfilmung, die von Martina Plura (Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka!) inszeniert wurde.

In der Hauptrolle ist Kya-Celina Barucki zu sehen, die Diana Amft erstaunlich ähnlich sieht und ein großer Fan des Originalfilms ist. Mit Unterstützung einer Intimacy-Koordinatorin absolvierte sie auch die Schlüsselszene des Originals und bekam als 17-jährige Inken ihren ersten Orgasmus auf ihrem Fahrradsattel. Genau wie die 18-jährige Inken von 2001 hat sie immer wieder Pech mit den Jungs und übersieht dabei ihren netten Sandkisten-Freund Flin (Yoran Leicher).

Doch ansonsten beschreitet der Film eigene Wege. Während das Original München als Schauplatz hatte, erleben Inken, Vicky und Lena jetzt in einer Kleinstadt mit einem großen Freibad ihre amourösen Abenteuer. Die ach so perfekte, schnöselige Cheyenne (Zoë Pastelle Holthuizen) ist jetzt gar nicht so übel und zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sich Vicky (Julia Novohradsky) zu ihr hingezogen.

Die schüchterne, sexuell unerfahrene Lena (Nhung Hong) hingegen betätigt sich online als Autorin von heißen Sexgeschichten. Wieder dabei ist der 2001 als Volleyball-Trainer gecastete Henning Baum (Der letzte Bulle), der jetzt den verwitweten Vater von Imken spielt, der seine Tochter durch seine neue Beziehung verwirrt. Die Neuverfilmung atmet den Geist des Originals, ist aber noch lustiger, rasanter und menschlicher.

Die Blu-ray von LEONINE enthält neben den Hauptfilm interessante Interviews mit Kya-Celina Barucki (6:55 min), Nhung Hong (5:30 min), Julia Novohradsky (5:31 min) und Regisseurin Martina Plura (5:50 min), sowie eine B-Roll (7:37 min) und den deutschen Trailer (1:53 min)

