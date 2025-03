Im Frühsommer 2020 – mitten im ersten Corona-Lockdown – feierte Dirk Zöllner seinen Geburtstag “konspirativ auf einer großen Lichtung im Grünauer Forst“. Er bemerkte, dass ein ihm unbekannter Mann mit Coronamaske einen hellgrünen Pappkoffer zwischen seinen Geschenken platzierte und sich rasch wieder entfernte.

Darin befand sich neben Material die geheimnisvolle Band SB62, die Zöllners musikalisches Schaffen in der DDR entscheidend geprägt hatte. Neben Berichten, die an Stasi-Dokumente denken ließen, waren auch drei Musikkassetten der Marke ORWO mit Aufnahmen von “Wohnzimmerkonzerten in übelster technischer Qualität enthalten.

Dirk Zöllner und Jörg Menge

Dirk Zöllner war so geflashed von diesem Material, dass zusammen mit seinem Freund, dem Maler Jörg Menge, eine Graphic Novel daraus machte. Auf eine ebenso faszinierende Art wie die Geschichte vom angeblichen Auftauchen des mysteriösen hellgrünen Koffers vermischt Zöllner in seinem Comic autobiographische Momente mit Spekulationen über die von 1976 bis etwa 1984 in der DDR aktiven Band SB62.

Auf 150 von Menge sehr lässig zu Papier zu Papier gebrachten Seiten ist zu erfahren, wie aus Sven Hermann, dessen genuschelte Kurzversion seines Namens ihn zu “Sherman“ machte, dem impulsive Taifun alias Robert Zimmermann und die als Boris Wenzke geborene Bärbel zu einer musikalischen Einheit wurde.

Zugleich erzählen Zöllner und Menge aber auch von einer Jugend in der DDR in den Siebzigern. Dort waren Lehrer und politische Führung zwar eher zweifelhaft, dennoch waren mit dem DEFA-Chefindianer Gojko Mitić, Ritter Runkel aus den Mosaik-Comics oder der von der SED hofierten US-Protestsängerin Angela Dais durchaus Vorbilder für ein Leben als Rock ’n‘ Roller im Angebot.

Der interessant in Szene gesetzte und geschickt verschachtelt erzählte Comic Machandeltal versteht sich als Pilotfolge einer Musiker-Biografie, die hoffentlich fortgeführt wird.

Dirk Zöllner und Jörg Menge werden vom 19. bis 22. Juni 2025 auf dem Comicfestival München. Dort wird sich Zöllner auch musikalisch zu Wort melden.

