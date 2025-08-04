Lurchi: Lava

Mit Heft Nummer 172 wird die seit 1937 laufende Serie Lurchis Abenteuer fortgesetzt. Damit liegt nun nach Lurchi im Hohen Norden, Lurchis Höhlenabenteuer, Lurchis Luftpost, Spielplatz mit Hindernissen, Fernweh und Finale mit Riesen-Überraschung das siebte “lustige Salamanderheft“ von Jan Reiser (Sticks & Fingers, De Gschicht vom Brandner Kasper, Der kleine Lord) vor.

Unsere Freunde – bis auf Unkerich und Igelmann – befinden sich auf einem Weg auf dem Innenrand eines aktiven Vulkans. Da muss jeder Schritt sitzen. Das ist Spannung pur, bei der man so ziemlich alles andere vergisst. Jetzt nur nicht die Lava berühren. Doch da ist der Weg plötzlich abgeschnitten und es geht nicht weiter.

Mutig schwingt Mäusepiep – von dem man sonst so sagt, er wäre der ängstlichste – sich an einem Seil, das er an einem Felsvorsprung befestigt hat hinüber… und da passiert es… der Spoiler ist zu gut, als dass man ihn hier auflösen sollte und so heißt es am Ende dieses Mal: „Die Zeit vergeht doch wie im Flug, hat man Fantasie genug.“

Und spannende und lehrreiche Wissensvermittlung ist auch wieder fester Bestandteil: Wir lernen was über Vulkane, Kontinentalplatten, heiße Quellen und vieles mehr. Der Zeichner und Autor Jan Reiser in Personalunion brilliert abermals durch ein gelungenes Gesamtwerk.

Wem die Wartezeit auf Heft 173 zu lange wird, der kann ja alte Sammelbände von Lurchi lesen – neu erschienen ist Sammelband 9 mit den alten Heften 146 bis 157 – noch gezeichnet von Dietwald Doblies, der bis 2021 für die Serie verantwortlich war.

Norbert Elbers

