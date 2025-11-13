Lurchi: Klopf, klopf – wer spukt denn da?

Mit Heft Nummer 173 wird die seit 1937 laufende Serie Lurchis Abenteuer fortgesetzt. Damit liegt nun nach Lurchi im Hohen Norden, Lurchis Höhlenabenteuer, Lurchis Luftpost, Spielplatz mit Hindernissen, Fernweh, Finale mit Riesen-Überraschung und Lava das achte “lustige Salamanderheft“ von Jan Reiser (Sticks & Fingers, De Gschicht vom Brandner Kasper, Der kleine Lord) vor.

Es ist Halloween in Molchhausen und unsere Freunde ziehen kostümiert durch die Straßen. Sie kommen an einem alten Haus vorbei, das schon seit Jahren leer steht und unheimlich dunkel erscheint – aber ein leuchtender Kürbis steht am Eingangsweg. Ein Zeichen, dass hier Kinder willkommen sind! Sie treten ein, die Dielen knarren, Spinnweben überall und alles ist duster, nur der Mond scheint durch die riesigen Fenster.

Da, plötzlich ein unheimliches Heulen: „Wuuhuu!“. Alle bis auf Igelmann laufen davon. Und da: Plötzlich schwebt ein leibhaftiges Gespenst durch den Raum. Es ist Waldemar von Wuselbach! Dieser ist gar kein bisschen gruselig, sondern ein liebenswerter kleiner Geist. Die Freunde kommen alle zurück und gemeinsam feiern sie Halloween in dem alten Haus.

… und so heißt es am Ende dieses Mal: „Nicht jeder Grusel ist ein Graus!“ Spannende und lehrreiche Wissensvermittlung ist auch wieder fester Bestandteil: Wir lernen was über die Entstehung von Halloween, Basteltipps und Rätsel. Der Zeichner und Autor Jan Reiser in Personalunion brilliert abermals durch ein gelungenes Gesamtwerk. Das gesamte Heft ist hier zu sehen.

Wem die Wartezeit auf Heft 174 zu lange wird, der kann ja alte Sammelbände von Lurchi lesen – neu erschienen ist Sammelband 9 mit den alten Heften 146 bis 157 – noch gezeichnet von Dietwald Doblies, der bis 2021 für die Serie verantwortlich war.

Norbert Elbers

„Jan Reiser: De Gschicht vom Brandner Kasper“ auf Bairisch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: Die Gschichte vom Brandner Kaspar“ auf Deutsch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: The Story of Brandner Kaspar“ auf Englisch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: In rauer Nacht: Eine kleine Auswahl bayerischer Sagen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: Der kleine Lord“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jan Reiser: Sticks & Fingers“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 4“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 5“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 6“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 7“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Lurchis Abenteuer: Das lustige Salamanderbuch – Band 8“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken