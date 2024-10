Lurchi im Hohen Norden

Mit Heft Nummer 171 wird die seit 1937 laufende Serie Lurchis Abenteuer fortgesetzt. Damit liegt nun nach Lurchis Höhlenabenteuer, Lurchis Luftpost, Spielplatz mit Hindernissen, Fernweh und Finale mit Riesen-Überraschung das sechste “lustige Salamanderheft“ von Jan Reiser (Sticks & Fingers, De Gschicht vom Brandner Kasper, Der kleine Lord) vor.

Lurchi und seine Freunde fahren mit Unkerichs Kutter Seemolch durch die eisigen Fjorde im Norden Norwegens. Mit an Bord ist auch Trine, die ihren Freunden was zeigen möchte. Die See ist rau und die Fahrt dauert lange, doch dann treffen sie Finn, einen riesiger Orca, der sich bestens mit Trine versteht.

Der Orca nimmt das Boot auf seinen Rücken und schon sind sie am Ziel. Überhaupt scheint Trine so einiges drauf zu haben: Sie spricht fließend Norwegisch mit einem Papageientaucher und pflegt eine lange Bekanntschaft mit dem riesigen Troll Tjore, der alle Freunde zum Ziel der Reise trägt.Die Zwillingsschwester von Lurchi, Trine scheint noch für so manche Überraschungen gut zu sein! Und das ist auch gut so … und so heißt es am Ende dieses Mal: „Und lange hallt es übern Fjord: Lurchi bringts von Süd bis Nord.“

Und spannende und lehrreiche Wissensvermittlung ist auch wieder fester Bestandteil: Wir lernen was über Orcas, Papageientaucher, Polarlichter und wie man selbst einen Troll zeichnet. Der Zeichner und Autor Jan Reiser in Personalunion brilliert abermals durch ein gelungenes Gesamtwerk.

Wer hätte im Jahre 1937, dem Geburtsjahr von Lurchi gedacht, dass dem Feuersalamander ein so langes und erfolgreiches Leben beschieden sein würde: Der Lurch kam durch!

Norbert Elbers

