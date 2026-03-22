Lucky Luke: Dakota 1880

Nachdem Guillaume Bouzard, Mawil, Ralf König, zweimal Matthieu Bonhomme, sowie Blutch recht unterschiedliche Comicalben mit Lucky Luke zeichneten und bevor Die Grimm Brothers von Flix und Reinhard Kleist veröffentlich wird, erscheint mit Dakota 1880 die siebte offizielle Hommage an den 1946 von Morris erfundenen Lonesome Cowboy.

© 2026 Lucky Comics/Egmont Ehapa

Autor Appollo (Insel Bourbon 1730, Die Diebe von Carthago) und Zeichner Brüno (Atar Gull, Black & Proud, Tyler Cross) präsentieren sieben Kapitel mit kurzen Comicgeschichten. die in sich abgeschlossen, zugleich aber auch Bestandteile einer sehr viel größeren Erzählung sind. Anfangs sieht es so aus, als wenn es hier hauptsächlich um Luke geht, der 1880 noch nicht “lucky“ war, und gemeinsam mit Hank Bully als Postkutscher unterwegs ist.

Doch im zweiten Kapitel taucht ein gewisser Baldwin Chenier auf, der nach dem Sezessionskrieg New Orleans gemeinsam mit seiner Großmutter Gumbo verlässt. Beide ziehen in Richtung Norden, denn General Sherman hat befreiten schwarzen Familien 40 Morgen Land und ein Maultier versprochen. Doch immer, wenn sie unterwegs einen Sheriff, einen Soldaten oder Politiker treffen und das Grundstück, sowie das Mulis verlangen, werden sie ausgelacht.

Oma Gumbo und Baldwin landen schließlich an der kanadischen Grenze. Dort bleibt die alte Frau bei ihrem dort ansässigen Sohn. Gilbert hingegen zieht weiter und trifft auf Luke, dem er zusammen mit seiner Großmutter das Leben gerettet hatte. Gemeinsam mit ihm und Hank ist er eine Weile als Postkutscher unterwegs. Auf den Fahrten hat das Trio skurrile aber auch tragische Begegnungen und erfährt durch einen Fotografen, dass die Zeit der Cowboys und Postkutschen bald vorbei sein wird.

Dieser Comic beschreitet sehr eigene Wege. Der Zeichner Brüno eifert nicht dem großen Stilisten und Karikaturisten Morris nach, sondern seine Bilder lassen eher an klassische Abenteuercomics von Jijé oder Edgar P. Jacobs denken. Genau wie einst René Goscinny orientiert sich auch Appollos Story an wahren Begebenheiten, doch er trotzt der Historie des Wilden Westen eher Tragik als Komik ab. Ein schöner Abschluss dieses gelungenen Comics ist das originelle Nachwort “Maurice, René, Luke… & Baldwin“.

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