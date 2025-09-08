life in pixels

In einem sympathisch reduzierten Stil erzählt Seda Demiriz davon, wie am Anfang dieses Jahrtausends Computer und Handys Einzug in das Leben einer durch die Schule befreundeten Clique hielten.

Der elfjährige Amir erregt in der Schule ziemliches Aufsehen, nachdem er stolzer Besitzer eines Handys ist. Doch ihm ist noch nicht so richtig bewusst, was er mit dem Gerät anfangen soll. Ganz anders ist dies bei seinem besten Kumpel Theo, der so begeistert von den neuen Medien ist, dass seine Eltern ihm pro Woche nur eine Stunde am Computer genehmigen.

Mara hingegen ist bereits bewusst, dass die neue digitale Welt nicht nur eine Bereicherung ist. Als sie sich erfolgreich für ein Handy-Verbot an ihrer Schule engagiert, droht sie zum Außenseiter zu werden. Doch selbstverständlich hilft sie bei der Suche als Sophies Katze Nosmo King verschwunden ist…

Demiriz veröffentlichte ihren in Form von pointierten Episoden erzählten Comic zunächst online. Sie hat ein Händchen dafür, mit wenigen Strichen markante Figuren zu schaffen und es zwischen ihnen menscheln zu lassen.

Dabei gelingen ihr Schmunzelmomente und ähnlich liebenswert charakterisierte Figuren wie einst Charles M. Schulz bei seinen Peanuts.

