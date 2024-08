LIFE. Hollywood

Das Magazin Life erschien in den USA ab 1883 wöchentlich und erfreute seine wachsende Leserschaft mit Cartoons und farbenprächtigen Illustrationen von Meistern ihres Faches wie Norman Rockwell oder Charles Dana Gibson.

Die Wirtschaftskrise und die Konkurrenz durch Magazine wie The New Yorker oder Esquire machten Life zu schaffen. 1936 übernahm der Verleger Henry R. Luce das Magazin und fortan stand Life für hochwertigen Fotojournalismus.

Frontjournalisten wie Robert Capa oder Gerda Taro liefertenausführliche Fotoreportagen mitten aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Zeitgleich beschäftigte sich Life aber auch mit den neusten Stars und Trends aus Hollywood.

Aufwändig verwahrt in einem ebenso stabilen wie schönen Schubert präsentiert eine 26,5 x 30 cm große Edition in zwei Bänden auf 700 Seiten die Highlights aus den von 1936 bis 1972 in Life veröffentlichten Reportagen.

Hinzu kommen hunderte von Meistern ihres Faches aufgenommene und teilweise bisher unveröffentlichte Porträtfotos, wie jene von Elisabeth Taylor und Marilyn Monroe, die auf den Covern der beiden Bänden zu sehen sind.

in exzellenter Druckqualität kommen Reportagen zum Abdruck, die durch ihre opulente Bebilderung Appetit machten auf kommende Blockbuster wie Alfred Hitchcocks Im Schatten des Zweifels (1943), African Queen (1951), Die Zehn Gebote (1956), Porgy und Bess (1959) und Der Pate (1972).

Hinzu kommen Homestories (z. B. über Sophia Loren und Carlo Ponti), Backstagefotos, ein Bericht über das sowjetische Kino, sowie – unter dem Motto “Dustin and the Duke: A Choice of Heroes“ – eine Gegenüberstellung der Starqualitäten von John Wayne und Dustin Hoffman.

Den Abschluss bildet eine Übersicht über die Geschichte von Life, die sich nicht auf Hollywood-Themen konzentriert, sondern auch davon berichtet, dass der 1938 veröffentlichte Fotobericht zum Film The Birth of a Baby sich in heftigen Kontroversen niederschlug.

