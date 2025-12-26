Mit Landman produzierte und schrieb Taylor Sheridan (Yellowstone, Tulsa King) eine Serie über die US-Ölbranche. Seine von Billy Bob Thornton gespielte Hauptfigur Tommy Norris war einst eine Art Ölbaron wie J.R. Ewing. Doch ansonsten hat Landman, abgesehen vom gelegentlichen Schauplatz Dallas nichts mit dem gleichnamigen Serienklassiker zu tun.

Nachdem Tommy Norris sein Vermögen verloren hatte, arbeitete er für M-Tex, die Firma seines Kumpels Monty Miller (Jon Hamm aus Mad Men) als Landman. Dieser Job umfasst in der Realität, Tätigkeiten wie das Verhandeln bei Ankäufen von Grundstücken, die Veräußerung von Mineralrechten und das Erarbeiten von Geschäftsvereinbarungen.

Was nach einem eher langweiligen Beruf klingt, sieht bei Taylor Sheridan ganz anders aus. Die Serie beginnt damit, dass Tommy Norris von der Drogenmafia entführt und mit einem Sack über den Kopf in eine Scheune verschleppt wird. Trotz dieses Handicaps startet Tommy sofort das Verhandeln, und ihm gelingt ein großartiger Deal, der für die Ölfirma ebenso vorteilhaft wie für die Drogendealer ist.

Ebenso sorgfältig “recherchiert“ ist auch jener Monolog über Windkraftwerke, die ohne Erdöl gar nicht funktionieren können, den Billy Bob Thornton so großartig aufsagt, dass die Szene von allerlei zweifelhaften Webseiten geteilt wurde. Dennoch ist Landman eine großartige Serie. Es bereitet viel Vergnügen, Thornton im Wochentakt dabei zuzusehen, wie er mit seinem Ford Exkursion über die Ölfelder braust und Probleme aller Art vor Ort oder am Handy löst.

Wie immer bei Sheridan sind Szenen und Dialoge unerwartet gut. Da auch seine Charaktere “Larger Than Life“ sind, konnten für Landman Stars wie Demi Moore, Andy Garcia oder Sam Elliott als Tommys Vater verpflichtet werden. Es bleibt zu hoffen, dass es noch eine Weile so weitergeht!

„Landman – Staffel 1“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Landman – Staffel 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Yellowstone – Staffel 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Yellowstone – Die komplette Serie“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Yellowstone – Staffel 2“ als DVDy bei AMAZON beB0DZ5QK3H1stellen, hier anklicken

„Yellowstone – Staffel 3“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Yellowstone – Staffel 4“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Yellowstone – Staffel 5“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„1883: A Yellowstone Origin Story“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„1923: A Yellowstone Origin Story – Staffel 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„1923: A Yellowstone Origin Story – Staffel 1“ als britische Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„1923: A Yellowstone Origin Story – Staffel 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Lawmen: Bass Reeves“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Tulsa King – Staffel 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Tulsa King – Staffel 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken