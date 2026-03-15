Ku’damm 77

2016 zeigte das ZDF mit Ku’damm 56 eine dreiteilige Miniserie, die sich – auch in der Mediathek sowie als DVD und Blu-ray- Dauerbrenner erwies. Vor dem Hintergrund des Wirtschaftswunders und der Begeisterung junger Menschen für Rock ‘n Roll erzählte Annette Hess (Weissensee, Deutsches Haus) von einer toxischen nur aus Frauen bestehenden Familie.

Caterina Schöllack (Claudia Michelsen), leitet in West-Berlin die Tanzschule Galant und versucht zugleich ihre drei Töchter Monika, Helga und Eva finanziell möglichst vorteilhaft “an den Mann“ zu bringen. Das klappt nicht wirklich gut. Helga (Maria Ehrich) heiratet einen Staatsanwalt, muss jedoch herausfinden, dass dieser homosexuell ist.

Die Krankenschwester Eva (Emilia Schüle) lässt sich mit ihrem sehr viel älteren Chefarzt ein. Leider muss sie feststellen, dass ihr Ehemann unerträglich dominant ist. Der Chefarzt hingegen macht die tödliche Erfahrung, dass Gewalt Gegengewalt erzeugt.

Die Hauptfigur neben Caterina Schöllack ist jedoch deren Tochter Monika (Sonja Gerhardt), die ebenfalls große Probleme hat, ihren Platz im Leben zu finden. Die talentierte Sängerin und Komponistin fühlt sich hin und hergerissen zwischen dem psychisch angeknacksten Fabrikantensohn Joachim Franck (Sabin Tambrea) und dem leichtlebigen Musiker Freddy Donath (Trystan Pütter).

Während die Serien-Fortsetzungen Ku’damm 59 und Ku’damm 63 die Schöllack-Saga mit Zeitsprüngen von drei bzw. vier Jahren weitererzählten, spielt die vierte Staffel im Jahre 1977. Monika und Marie wohnen mit ihren Töchtern in der über der Tanzschule gelegenen Wohnung von Caterina Schöllack. Richtig eng und ungemütlich wird es dort als auch noch die aus dem Gefängnis entlassene Eva einzieht.

Annette Hess hätte in der vierten Staffel gerne neue Wege beschritten und diese komplett als Mockumentary also als gefakte Doku gedreht. Doch das war dem ZDF zu wild und daher gibt es nur gelegentlich Videomaterial im 4:3-Format zu sehen, das von der sich im Familienumfeld herumtreibenden Dokumentarfilmerin Linda Müller (Massiamy Diaby) stammt.

Die um historische Filmaufnahmen ergänzten Doku-Schnipsel bringen frischen Wind in die Tanzschule am Kurfürstendamm. Während Caterinas Enkelinnen Dorli (Carlotta Bähre) und Friedericke (Marie Louise Albertine Becker) Profitänzerin bzw. Polizistinnen werden wollen, droht den Schöllacks sowohl eine Enteignung als auch eine Erbschaft.

Auch die vierte Staffel, die in der Mediathek mehr Aufmerksamkeit als im ZDF- Hauptprogramm erregte, ist wieder prallvoll mit Konflikten und überraschenden Momenten, also weiterhin ganz großes TV-Kino mit hoher Frauenquote.

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