Klaus Barbie: Der “Schlächter von Lyon“

Das Vorwort zu diesem Buch stammt von Beate und Serge Klarsfeld, die “unlängst die Helden einer anderen Graphic Novel“ waren. Die Klarsfelds hatten “die Nazi-Schlächter und ihre französischen Komplizen unermüdlich verfolgt“, doch “keine Bücher über sie geschrieben“, denn “sie haben uns nie fasziniert.“

Tatsächlich besteht bei (Comic-) Biografien über brutale Kriegsverbrecher, NS-Massenmörder und Folterer wie Josef Mengele oder Adolf Eichmann, die Gefahr, dass diese das falsche Publikum erreichen und in die Nähe von pop-ikonische Übeltäter wie Norman Bates oder Hannibal Lecter gerückt werden.

Zudem dürfte das Cover dieses Comics mit dem gerade seine Handschuhe anziehenden Klaus Barbie in ordensgeschmückten und gutsitzender Naziuniform zeigt, auch Rechtsradikale ansprechen. Inhaltlich besteht durchaus ebenfalls die Gefahr, dass die Lebensgeschichte eines Mannes, der sich immer wieder trickreich der Strafverfolgung entzieht und nach dem Krieg für die USA spionierte und den Bundesnachrichtendienst arbeitete, Faszination erwecken könnte.

Doch genau wie die Klarsfelds verfolgt auch die Graphic Novel das Ziel nicht die Geschichte des Täters zu erzählen, sondern die “Opfer zu identifizieren und die Opfer zu identifizieren und die Umstände ihrer Ermordung zu dokumentieren.“ Die zweite Hälfte des Comics schildert sehr detailliert den Verlauf des dritten Prozesses gegen Klaus Barbie. Dieser wurde zuvor in Bolivien wegen Steuerhinterziehung verhaftet und nach Frankreich ausgewiesen.

1987 wurde er in Lyon wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und für die Deportation von 842 Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt. Vor Gericht wurden 149 Zeugen vernommen, die entsetzliche Dinge über Barbie erzählten, der mit großer Grausamkeit gegen Mitglieder der Resistance und selbst gegenjüdische Waisenkinder vorgegangen ist, Dabei wurde er oft auch persönlich handgreiflich und folterte Häftlinge.

Für die Umsetzung der Graphic Novel wurde mit Jean-Claude Bauer der optimale Zeichner gefunden. Dieser war 1987 beim Barbie-Prozess in Lyon als Gerichtszeichner beteiligt und seine damaligen Skizzen dienten als der Vorlage für den mitreißend in Szene gesetzten Comic.

