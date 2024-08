Karl-May-Filmbildgeschichten aus Micky Maus und Mickyvision

Nach der Aufregung um den Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou, dem “kulturelle Stereotypen“ oder auch “kulturelle Aneignung“ vorgeworfen wurden, sah es eine Weile so aus, als wenn die im ehemaligen Jugoslawien und in bundesdeutschen Studios gedrehten Karl-May-Filme aus den Sechzigern in der Versenkung verschwinden werden.

Doch das Interesse ist ungebrochen, wie die Tatsache belegt, dass vom reichbebilderten Prachtband Winnetou 1. Teil: Das Drehbuch und sein Weg auf die Leinwand bereits eine zweite Auflage erschienen ist. Dieser Erfolg dürfte den Karl-May-Verlag darin bestärkt haben, einem die von 1962 bis 1974 in Bild und Funk und Bunte veröffentlichten Karl-May-Filmbildgeschichten enthaltenen, bereits hoch gehandelten Buch von 2015 eine Art Fortsetzung folgen zu lassen.

Aus Bild und Funk Nr. 45/1962

Auch Ehapas Comichefte der Reihen Micky Maus und Mickyversion enthielten in den Sechziger Jahren Fotoromane mit Standbildern aus den Karl-May-Filmen. Während Bild und Funk und Bunte pro Ausgabe nur jeweils eine Seite abdruckten, waren die Fotostrecken in den einzelnen Comicheften sehr viel umfangreicher.

Bereits 1963 erschien in der Micky Maus auf zwei Seiten ein mit Winnetou in Jugoslawien ein reichbebilderter Filmbericht zu Winnetou 1. Teil. Ein Jahr später startete dann in Heft 42 eine 22-teilige Filmbildgeschichte zum damals aktuellen Film Der Schut.

