Karen Hertfelder: Herzschlag

In ihrem Comicdebüt Herzschlag unterbricht Karen Hertfelder einen spektakulär in rot und blau kolorierten Zeichnungen in Szene gesetzten Boxkampf immer wieder durch sensibel erzählte Rückblenden.

Die Profiboxerin Kisa Kulak droht nach einer Niederlage ihre Kampfkraft zu verlieren. Durch Sparringskämpfe mit der temperamentvollen Newcomerin Bonnie Ofori gewinnt sie langsam ihr Selbstbewusstsein zurück.

Daher hält es die Managerin Inja für eine gute Idee, Kisa und Bonnie in einer großen Fight Night gegeneinander antreten zu lassen. Doch mittlerweile haben sich die beiden Frauen ineinander verliebt. Geht auch ihre Beziehung k. o., wenn eine der beiden Boxerinnen ausgezählt wird?

Irgendwo zwischen Racing Bull und Rocky setzt Karen Hertfelder einen spannenden Fight erstaunlich souverän und visuell sehr abwechslungsreich in Szene. Nicht minder mitreißend erzählte sie zwischendrin die Love Story der Kämpferinnen und verbreitet dadurch emotionale Hochspannung.

Karen Hertfelder wurde 1996 in Bonn geboren und studiert an der Kunsthochschule Kassel Comic und Illustration. Ihren ersten Comic veröffentlichte sie zuerst im Eigenverlag als Punch Your Heart Out auf Englisch. Der Verlag Schwarzer Turm landete mit dem deutschen Titel Herzschlag und mit dem Comic einen Volltreffer.

