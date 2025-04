John Grisham: Die Legende

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich John Grisham darauf konzentrierte hochspannende Justiz-Thriller zu schreiben, aus denen Hollywood gradlinige Blockbuster wie Die Firma, Die Jury oder Die Akte machen konnte. Heute schreibt er vielschichtige Bücher, in denen ihm kleine Momente und Beobachtungen oder einzelne auf eigenen Füßen stehende Kapitel wichtiger sind, als eine von Höhepunkt zu Höhepunkt eilende Handlung.

Waren es zuvor markante Nebenfiguren, wie der mit allen Wassern gewaschene Anwalt Harry Rex Vonner, die Grisham immer wieder auftreten ließ, kehrt er in den letzten Jahren gerne zu den Schauplätz und Charakteren seiner vorherigen Werke zurück. So ist Die Legende bereits sein dritter Roman, der auf Camino Island spielt. So ist Die Legende bereits sein dritter Roman, der auf Camino Island spielt. In Das Original beschreibt Grisham vor dem Hintergrund einer spannenden Geschichte über einen Kunstraub, wie es dem erfolglosen Studenten Bruce Cable gelang auf der vor Florida gelegenen Insel aus aus der auch ein Café enthaltenden Buchhandlung Bay Books durch regelmäßige Lesungen einen kulturellen Hotspotund und eine kleine Goldgrube zu machen. Cables faszinierende Insel-Idylle wird in Grishams Roman Das Manuskript durch den Orkan Leo und dem Mord an einem Autor bedroht.

Auch Die Legende spielt größtenteils auf Camino Island, das Buch erzählt diesmal aber nur am Rande über einen geschäftstüchtigen Buchhändler und seine Autoren. Grisham überrascht dadurch, dass er die gemächlich, ja fast schon gemütlich, voranschreitende Handlung immer wieder durch erschütternde Passagen unterbricht, die so wirken, als hätte sie ein anderer Autor sie verfasst. Der Roman im Roman stammt von Lovely Jackson, einer schwarzen Bewohnerin von Camino Island. Sie beschreibt darin, wie ihre Vorfahrin Nalla von Sklavenhändler aus dem Kongo entführt wurde.

An Bord des Transportschiffs, das sie über den Atlantik bringen soll, herrschen unmenschliche Bedingungen. In diesen Passagen verlässt Grisham, die ansonsten in seinen Büchern herrschende Komfortzone und beschreibt drastisch die Unmenschlichkeit der Sklaverei. Das Sklavenschiff erleidet Schiffsbruch, den LNalla überlebt und sie landet auf einer von weiteren ehemaligen Sklaven bewohnten Insel. Diese bilden eine eingeschworene Gemeinschaft und schrecken bei der Verteidigung ihrer Freiheit nicht vor roher Gewalt zurück, wodurch die in der Nähe von Camino Island gelegene Insel den Namen Dark Isle bekam.

Die Haupthandlung des Romans erzählt davon, wie skrupellose Immobilienspekulanten aus Dark Island einen Ferienort machen wollen. Lovely Jackson stemmt sich als Erbin der Sklavenkolonie gegen dieses Bauvorhaben, Vor Gericht bekommt sie Unterstützung von einigen idealistischen Camino-Insulanern, wodurch sich Grisham wieder in die Welt seiner Justiz-Bestseller einfädeln kann.

John Grishams „Die Legende“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

John Grishams „Das Manuskript“ als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

John Grishams „Das Original“ als Taschenbuch bei AMAZON bestellen, hier anklicken