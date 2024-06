John Carpenter: Elvis

Nachdem er mit dem Horrorklassiker Halloween im Kino große Erfolge feierte, machte John Carpenter 1979 etwas völlig anderes. Zum einzigen Mal in seiner Karriere verließ er das Horror-Thriller-Science-Fiction-Genre und drehte ein Biopic bzw. einen aufwändig produzierten TV-Film über das Leben eines Prominenten, dessen letzten Jahre genau genommen auch oft an einen Horrorfilm erinnerten. Der kurz nach dem Tode von Elvis Presley entstandene Film kam bei uns sogar in gekürzter Form in die Kinos.

Dieser Ausflug in völlig andere Bereiche hatte nicht nur für John Carpenter Folgen. Die Titelrolle in Elvis spielte Kurt Russell, der bei den Gesangsnummern vom Country-Sänger Ronnie McDowell gedoubelt wurde. Für seine Darstellung des Kings erhielt Russell eine Emmy-Nominierung. Seine wild entfesselten Tanzbewegungen bei den Musiknummern – vor allem wenn bei Tutti Frutti auch eine noch bayrischen Trachtenkapelle auf der Bühne steht, dürften ZAZ, die Regisseure von Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, in ihrer Spionage-Parodie Top Secret! zu den irrwitzigen Gesangseinlagen von Val Kilmer inspiriert haben.

Bei John Carpenter spielte Kurt Russell anschließend noch in vier Kinofilmen die Hauptrolle, wobei ihn seine Auftritte als “Snake“ Plissken in Die Klapperschlange und Flucht aus L. A. zur Action-Ikone machten. 2022 gelang Baz Luhrmann mit seinem opulenten und ebenfalls überlangen Elvis-Film ein Welterfolg. Carpenters eher brav in Szene gesetztes Biopic kann da nicht wirklich mithalten, doch Luhrmanns Hauptdarsteller Austin Butler verblasst gegen Kurt Russell, dessen Gesichtszüge im Laufe des Films immer mehr mit dem ikonischen Gesicht von Elvis verschmelzen.

Black Hill bringt hat Carpenters Elvis in zwei Versionen fürs Heimkino veröffentlicht. An der Einzel-DVD dürfte kaum jemand eine Freude haben, denn diese enthält den Film zwar deutsch synchronisiert aber nur in der gekürzten 105-minütigen Kinofassung in grottiger Bildqualität und dies auch noch im Vollbild-Format. Ganz anders die zweite DVD der Deluxe Edition. Diese bietet den Film in der fast eine Stunde (!) längeren TV-Version, leider nur in der Originalfassung, doch dafür mit gutem anamorphen 16:9-Bild!

