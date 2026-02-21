Joe Hill: Teufelszeug

Zwar bewegt er sich auch im Horror-Genre, doch im Gegensatz zu den fast immer sehr gradlinig aufgebauten Büchern seines Vaters Stephen King arbeitet Joe Hill mit einer raffinierter ausgeklügelten Erzählstruktur, die geschickt Neugierde aufbaut und diese dann mit pointierten meist wirklich überraschenden Enthüllungen befriedigt. Dies gilt für seinen ersten Roman Blind, für die sehr empfehlenswerte Comicserie Locke & Key und erst recht für dieses Buch.

Die Grundidee ist eher blödsinnig. Dem aus einer wohlhabenden Künstlerfamilie stammenden Ig Perrish wachsen urplötzlich zwei Hörner aus dem Kopf. Er ist dadurch in der Lage Menschen dazu zu bringen in seiner Gegenwart die Wahrheit zu sagen, was diese so beschäftigt, dass sie nicht dazu kommen die Hörner zu bemerken. Ein Jahr zuvor wurde Igs Freundin Merrin bestialisch ermordet und fast jeder – einschließlich seiner Eltern – glaubt, dass er – obwohl er freigesprochen wurde – der Täter wäre. Ausgerechnet bei Merrins tatsächlichem Mörder funktioniert Igs Trick mit den Hörnern jedoch nicht…

Hill baut am Anfang des Romanes absolute Hochspannung auf und lässt sich dann sehr viel Zeit damit ausgiebig (und anrührend kitschig) zu erzählen, wie Ig einst seine heiß geliebte Merrin eroberte. Dabei schreibt er unglaublich mitreißend, schildert die Love Story ebenso spannend wie die gelegentlich recht drastischen Schockmomente, macht sich zudem durch die Sache mit den Zwangsbeichten auch noch über die Doppelmoral der US-Gesellschaft lustig und hat auch zum Thema Religion allerlei zu sagen. Auf viel mehr Ebenen kann ein Buch gar nicht funktionieren!

2013 verfilmte Alexandre Aja (High Tension, The Hills Have Eyes, Mirrors, Piranha 3D, Horns) as Buch und das Resultat lief auch bei uns unter seinem Originaltitel Horns. Obwohl die Hauptrolle von Harry Potter Daniel Radcliffe gespielt wurde, konnte der Film weder Publikum noch Kritiker begeistern.

„Teufelszeug“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Horns“als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Horns“als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken