Joe Hill: Sea Dogs  

Inspiration für diesen Comic könnte der Klassiker Watchmen gewesen sein. Alan Moore und Dave Gibbons ließen in kleinen Portionen die von Bertolt Brechts Song der Seeräuber Jenny (“Und ein Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen“) inspirierte Geschichte Tales Of The Black Freighter mit in die Handlung ihres Comics einfließen. Als 2012 eine nicht unumstrittene Prequel-Fortsetzung erschien, enthielten die meisten US-Hefte von Before Watchmen als Zugabe zwei Seiten des Piratencomics The Curse of the Crimson Corsair.

Ähnlich ging auch Joe Hill (Locke & Key, Blind) bei seinem DC-Label Hill House vor. Der Sohn von Stephen King garnierte die von ihm geschriebenen Serien Ein Korb voller Köpfe und Schiff der lebenden Toten, aber auch die von ihm produzierten Titel Im tiefen, tiefen Wald, Das Puppenhaus und Daphne Byrne – Besessen mit den meist aus zwei Seiten bestehenden Kapiteln einer maritimen Geschichte, die Piraten-Klischees und Werwolfs-Geheul verknüpft.

Zusätzlichen Reiz bekommt die Story dadurch, dass sie vor dem Hintergrund des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs angesiedelt ist. Da es Ende des 18. Jahrhunderts schlecht aussah für die nordamerikanischen Kolonisten, die sich von der englischen Krone lösen wollten, lag die Idee (zumindest für Joe Hill) recht nahe, dass die Aufständischen Werwölfe einsetzten, um Angst und Schrecken zu verbreiten.

Diese in kleinen blutigen Häppchen erzählte Geschichte gewinnt noch zusätzlichen Reitz dadurch, dass erst am Ende enthüllt wird, wer an Bord des übermächtigen britischen Kriegsschiff HMS Havoc den Vollmond anheult und Besatzungsmitglieder zerfetzt. Die Zeichnungen des Briten Dan McDaid lassen an klassische Comics aus dem Hause EC denken und erzeugen genau die richtige ebenso nostalgische wie schaurige Atmosphäre.

Auf 333 Exemplare limitiertes Hardcover

Es ist sehr erfreulich, dass Panini eine in dieser Form nicht in den USA erschienene, liebevoll aufgemachte Gesamtausgabe von Sea Dogs herausgebracht hat.

