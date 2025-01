Jared Muralt: Buglands

Mit gemischten Gefühlen kehrt Adelé nach langer Zeit in ihr Heimatdorf Rochedaine zurück. Die Insektenforscherin hatte einen ziemlich wirren Brief von ihrem Jugendfreund Pierrot erhalten. Über eine Nachricht vom ebenfalls in Rochedaine lebenden Maxim hätte sie sich sehr viel mehr gefreut. Doch wie sie nach ihrer Ankunft erfährt, ist dieser unter seltsamen Umständen verschollen. Gemeinsam mit Pierrot macht sich Adelé auf die Suche…

Die ersten Seiten dieser neuen Serie von Jared Muralt spielen in einer wüstenartigen Umgebung, die sich auf unserer heutigen Erde befinden könnte. Doch Szenerie und Geschichte werden zunehmend seltsamer. Adelé landet in einem französisch anmutenden Bergdorf, das von einem schwerbewaffneten Mann bewacht wird, der einem großen flachen Hut trägt. Im Laufe der weiteren Geschichte spielen riesige Insekten eine immer größere Rolle.

2015 überraschte Jared Muralt mit dem 41-seitigen Album Hellship, an dem er sieben Jahre gearbeitet hatte. Auf dem ersten Blick scheint es sich um einen frankobelgischen Fliegercomic im Stile von Buck Danny oder Dan Cooper zu handeln. Doch die 1944 im Südpazifik spielende Geschichte beschränkte sich nicht darauf, Kriegsgerät möglichst realistisch abzubilden. Die zugehörigen US-Soldaten wurden ebenfalls sorgfältig zu Papier gebracht und zudem noch glaubhaft charakterisiert. Daher dürfte das finstere Finale der Geschichte kaum jemanden kalt lassen.

Auch Jared Muralts nächstes Comicprojekt war nicht gerade von der fröhlichen Sorte. Fünf Jahre vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie begann er an seiner erstaunlich prophetischen Serie The Fall zu arbeiten. Zentrale Figuren sind Liam, sowie seine Kinder Sophia und Max, die miterleben müssen, wie sich nach einer Grippe-Epidemie das zivilisierte Leben weltweit immer mehr verabschiedet. Muralt bringt The Fall zunächst in Einzelheften mit einem Umfang von jeweils 20 bis 30 Seiten heraus. Wenn er drei Hefte fertiggestellt hat, erscheinen diese gebündelt in Sammelbänden, die mittlerweile auch in den USA und in Frankreich veröffentlicht werden.

Mittlerweile liegen die ersten drei der geplanten sechs Sammelbände von The Fall vor, und Muralt gönnte sich eine Auszeit. Doch diese nutzte er, um mit Buglands ein neues Projekt zu starten. Mit Schwarze Wespe ist bereits der erste Buglands-Band erschienen und online geht es weiter mit den Geschichten, die “nach dem Ereignis, das den großen Krieg beendete und die Zeit zum Stehen brachte“ stattfinden.

Der Auftakt von Buglands ist großartig. In Schwarze Wespe lässt Muralt die Lesenden gemeinsam mit Adelé ganz langsam in eine ebenso seltsame wie faszinierende Welt eintauchen. Zeichnungen und Farben erinnern an die schönsten Werke von Moebius. Muralts Story ist ebenfalls geheimnisvoll und mystisch, doch seine Welt ist trotzdem zugänglich und weniger hermetisch als so manche Garage von Moebius.

