Jane Austen: Verstand und Gefühl

Im Dezember 2025 wurde der 250. Geburtstag vom Jane Austen gefeiert und diese Comicadaption eines ihrer bekanntesten Bücher erschien termingerecht. Austens Roman Sense and Sensibility ist bei uns unter dem Titel Verstand und Gefühl bekannt und wurde 1995 von Ang Lee erfolgreich verfilmt.

Bei uns lief die mit Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant und Alan Rickman großartig besetzte Adaption unter dem Titel Sinn und Sinnlichkeit. Auch die zeitgleich entstandene BBC-Serie Stolz und Vorurteil mit Colin Firth verschaffte dem Werk von Jane Austen weltweit große Aufmerksamkeit und mittlerweile liegt auch eine Comicadaption des Romans vor.

Verstand und Gefühl erzählt davon, dass die Witwe Dashwood nach dem Tode ihres Ehemannes von dessen Bruder gezwungen wird, zusammen mit ihren drei Töchtern in ein bescheideneres Häuschen zu ziehen. Dieses Cottage ist zwar niedlich, es liegt in einer abgelegenen Gegend, in der heiratswillige Jünglinge Mangelware sind.

Im Zentrum des amourösen Geschehens stehen die beiden älteren, höchst unterschiedlich temperierten Dashwood-Schwestern. Während die eher stille Elinor darauf wartet, dass sich der zurückhaltende Edward für sie entscheidet, wird die temperamentvolle Marianne selbst aktiv und macht einem plötzlich auftauchenden jungen Mann unmissverständlich klar, dass er der Richtige ist…

Anna Opel hat Jane Austens 400-seitigen Roman sehr gut adaptiert und eingedampft. Auf Stella Langeckers 140 Comicseiten sind die männlichen Protagonisten nicht immer sofort zu unterscheiden und nicht jede Zeichnung wurde so großartig visualisiert wie das Cover. Doch den Bildern ist anzumerken, wie wichtig Opel und Langecker das Schicksal von Elinor und Marianne ist.

