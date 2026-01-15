Ivanhoe – Der schwarze Ritter

Basierend auf Sir Walter Scotts 1820 erschienen Roman hat der Film einige Schnittstellen zur Legende um Robin Hood. Auch Wilfred von Ivanhoe setzt alles dran, dass der rechtmäßige König Richard von Löwenherz nach England zurückkehrt und seinen das Volk brutal unterjochenden Bruder Prinz John vom Thron stößt.

In der Titelrolle ist der schauspielerisch nicht allzu stark geforderte Robert Taylor zu sehen, der anschließend mit Regisseur Richard Thorpe die beiden thematisch stark verwandten Filme Die Ritter der Tafelrunde sowie Liebe, Tod und Teufel drehte. Großartig sind Joan Fontaine und die 20-jährigen Elisabeth Taylor als die beiden sehr unterschiedlichen Herzdamen von Ivanhoe.

Auch heute noch beeindruckt der Film – genau wie die zwei Jahre zuvor entstandene Comicverfilmung Prinz Eisenherz mit Robert Wagner – durch seine großartig in Szene gesetzten Turnierszenen, die selbst die Kaltenberger Ritterturniere ganz schön mittelalt aussehen lassen.

Den Filmklassiker gab es bisher nur als DVD in mäßiger Bildqualität, doch bei Plaion liegt jetzt eine sehr schöne, sorgsam in HD restaurierte Edition mit Blu-ray und DVD vor. Auch das Bonusmaterial des Digipack kann sich sehen lassen.

Enthalten ist der Oscar®-prämierte Tom & Jerry Cartoon „The Two Mouseketeers“ von 1952, die deutsche Super-8-Fassung (18:44 min), der US-Trailer (4:02 min + 3:46 min), der Super-8-Trailer (1:49 min), der US-Trailer (4:04 min), eine sehr schön zusammengestellte Galerie mit 100 Plakaten und Aushangfotos, sowie ein 180-seitiges Booklet mit Texten von Thorsten Winter.

