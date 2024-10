It’s Alive – Die Trilogie

Als It’s Alive im September 1975 unter dem Titel Die Wiege des Bösen in die bundesdeutschen Kinos kam, haben schlichte schwarze Aushangfotos den Horrorthriller beworben. Neben der kleinen Silhouette eines Kinderwagens vor blutrot schimmernden Hintergrund, kamen hier lediglich Zitate von Zuschauern abgedruckt.

Eins stammte vom Polizist Alfred Sch., der meinte: “Diesen Film müssen Wahnsinnige gemacht haben. Ich brauchte Stunden, um mein seelisches Gleichgewicht zu finden.“ Auch der Metzger Jürgen D. war traumatisiert: “Eigentlich ist es ja blöde, sich von einem Film so fertigmachen zu lassen. Aber ich sehe ihn mir nochmal an.“ Diese Werbung verfehlte nicht ihr Ziel, denn sie weckte Neugierde.

In den USA hingegen wurde It’s Alive 1974 von Warner kaum beworben. Daher floppte der Film von Larry Cohen (The Ambulance, American Monster), der von einem Baby erzählte, das gleich nach seiner Geburt alle Ärzte und Schwestern im Kreißsaal umbrachte. Doch als die Führungsriege bei Warner wechselte und die neue Mannschaft mitbekam, dass It’s Alive im Ausland erfolgreich lief, wurde der Film 1977 in den USA neu gestartet und sehr viel geschickter beworben.

Erst jetzt konnte sich ein großes Publikum von einem Meister seines Fachs nach allen Regeln der Thriller-Kunst erschrecken lassen. Viel zum Erfolg trug der unheimliche Soundtrack von Hitchcock-Komponisten Bernard Herrmann bei, den Cohen dadurch für seinen billig produzierten Film dadurch gewinnen konnte, dass er ihn ohne Vorgaben einfach seinen Job machen ließ.

Der Film spielte geschickt mit den Ängsten, den Eltern vor der Geburt ihrer Kinder ausgesetzt waren. Doch der Hauptgrund für den Erfolg war, dass Cohen zwar den damals noch am Anfang seiner Karriere stehende Monstermacher Rick Baker (American Werewolf) verpflichtete, doch er zeigte dessen liebevoll gestaltetes Horrorbaby dem Publikum nur, wenn es unbedingt nötig war.

Er war der Meinung: “Je mehr Du vom Monster siehst, desto mehr büßt es von seinem Schrecken ein.“ Dies belegen die beiden ebenfalls von Cohen inszenierten Fortsetzungen. In It Lives Again (Die Wiege des Satans) gab es 1978 gleich drei Monsterbabys, denen größere Auftritte zugestanden wurden, was noch halbwegs funktionierte.

Deutlich alberner wurde es dann 1987 bei It’s Alive III: Island of the Alive. Der dritte Teil konnte anfangs noch mit einigen recht überzeugenden Stop-Motion-Szenen mit dem Baby punkten. Doch ziemlich albern wurde es, als in Gummikostüme steckende Kinder vergeblich für Grusel sorgten. Dies fiel jedoch nur bedingt auf, denn Cohen ließ den Hauptdarsteller Michael Moriarty (Holocaust) völlig von der Leine. Das Resultat wurde dann zu einer halbwegs komischen Parodie mit gelegentlichen Splatter-Einlagen.

