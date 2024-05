In der Hölle ist der Teufel los! von und mit dem eher unscheinbaren Komikerduo Ole Olsen und Chic Johnson wird immer wieder gerne in einem Atemzug mit den chaotisch-komischen Filmwerken der Marx-Brothers genannt. Doch genau genommen geht die 1941 entstandene US-Komödie noch einige Schritt weiter.

Nachdem Groucho, Harpo und Chico für A Night at the Opera zu MGM wechselten, hatten ihre Filme, die zuvor auf ihren erfolgreichen Bühnenrevuen basierten, Rahmenhandlung mit schnulzigen Liebesgeschichte. Dadurch waren diese Filme – wie Produzent Irvin Thalberg prophezeite – „halb so komisch aber doppelt so erfolgreich“ wie die Frühwerke der Marx-Brothers. In der Hölle ist der Teufel los! macht diese Hollywood-Masche gleich zum Bestandteil der Filmhandlung.

In der Hölle ist der Teufel los! beginnt in der Hölle. Dort ist mehr als der Teufel los und zum mitreißenden Titelsong Hellzapoppin‘ jagt ein chaotischer Gag den nächsten. Doch dieses muntere Spektakel wird nach einigen Minuten unterbrochen. Ein Regisseur tritt auf und kündigt an, dass der Film keinesfalls so weitergehen könne. Er erklärt Ole Olsen und Chic Johnson, dass die Filmversion ihres Bühnenstückes eine richtige Geschichte in Form einer komplizierten Love Story benötigt. Von da an spielen Olsen und Johnson chaotische Requisiteure, die mit allen Mitteln versuchen den Erfolg einer kitschigen Revue zu verhindern.

Der Film wird von da an jedoch keineswegs gradliniger, sondern es hagelt weiterhin surreale Gags. So müssen sich Olsen & Johnson z. B. mit einem unfähigen Filmvorführer (Shemp Howard von The Three Stooges) herumschlagen, der sich immer wieder in die Handlung einmischt oder jemand rennt andauernd mit einem immer größer werdenden Baum durchs Bild. Wenn dann gelegentlich mal gesungen oder Lindy Hop getanzt wird, ist das nicht minder komisch!

Auch heute hat In der Hölle ist der Teufel los! nichts von seiner schreiend komischen Wirkung eingebüßt und das Werk überflügelt locker alle danach gedrehten Chaos-Komödien ob sie nun Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Blues Brothers oder Der WiXXer heißen.

Bonusmaterial der Blu-ray: Audiokommentar mit Dr. Rolf Giesen, Featurette: „A Hell of Heritage“ von Andrea Meroni (29:45 min, englisch mit italienischen Akzent und deutschen Untertiteln), Deutscher Kinotrailer (2:31 min), Deutsche Titel- und Endsequenz (4:50 min), Deutscher Werberatschlag (2:09 min) und Bildergalerie (3:01 min)

