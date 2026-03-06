I. Astalos: Oh, Sch…..!

Ab 1975 arbeitete Ivica Astalos regelmäßig als Texter, Ideenautor und Zeichner für die seinerzeit von Herbert Feuerstein und später von Panini gelenkte deutsche Ausgabe des US-Satiremagazins MAD. Nachdem die Zeitschrift eingestellt wurde hat, machte Astalos einfach im Eigenverlag weiter.

In Paperbacks wie 40 verrückte Jahre, Märchen, wie sie keiner kennt, MADe in Farbe, Knüppeldick, Buch der Technik oder in seiner Autobiografie Going MAD! präsentierte er Highlights aus seinen MAD-Schaffensphasen aber auch neue Comics und Cartoons.

Eigentlich wollte er kein weiteres Buch mehr machen, doch die aktuellen Ereignisse ließen ihm keine Ruhe.

Doch zuvor veröffentlichte er bereits unter dem Titel Zarenthron Geschichten einen Band mit ebenso bitterbösen wie treffsicheren Cartoons über den blutigen Wahnsinn, den Wladimir Putin in der Ukraine anrichtet.

Wie bereits zu dessen erster Amtszeit im Panini-MAD hat Astalos sich jetzt erneut an Donald Trump abgearbeitet. Auffallend ist, dass in Oh, Sch…..! nur wenig ältere MAD-Beiträge wie “Gestern im Weißen Haus“, “Danke Amerika…“ oder “George W. Bush und die Zehn Gebote“ enthalten sind.

TSCHÜSS GRÖNLAND, TSCHÜSS KANADA, TSCHÜSS WELT

Auf mehr als 70 der 100 Seiten sind brandaktuelle Cartoons zu finden, die Astalos lange nach seiner Zeit bei MAD zu Papier brachte. Hier sind Karikaturen von JD Vance, Elon Musk oder Friedrich Merz zu finden und Themen wie Friedensrat, Grönland, Nobelpreis oder ICE werden aufgegriffen.

RICHTUNGSWEISEND

Thematisch passend sind die Cartoons von Astalos über den Mann mit dem extralangen roten Schlips ebenso wenig subtil, wie dessen ständiges Bemühen darum, bloß nicht in Vergessenheit zu geraten. Astalos bringt es auf den Punkt: „Das Buch sollte so plump und direkt sein, wie es die Aktöre sind!“

Oh, Sch…..! sowie alle anderen Werke von Astalos können hier direkt beim Erzeuger bestellt werden. Wer sich auf diese Rezension beruft, dem zeichnet I. Astalos ein ähnlich schönes Bildchen wie das Obenstehende in das Büchlein.

