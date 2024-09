Wer die Suchmaschinen mit den Begriffen GIGER und TASCHEN füttert, wird fette Beute machen. Der für seine ebenso aufwändige produzierten wie originellen Bücher bekannte Verlag veröffentlich immer wieder neue Ausgaben mit den finsteren Werken von Hansruedi Giger, der durch sein Design des Monsters im Blockbuster Alien zum Weltstar wurde.

Doch jetzt erscheint als Monografie des 2014 verstorbenen Schweizers ein “Opus Magnus“, das dessen “düstere Psychedelik und eindringliche Kraft“ möglichst “umfassend“ zum Ausdruck bringen soll. Doch um eine große Leserschaft anzusprechen, stehen im Zentrum natürlich Gigers Beiträge zum großen Kino.

Selbst Gigers kaum verwendeten Entwürfen zu einer filmischen Gurke wie der völlig verunglückten Fortsetzung von Tobe Hoopers Spielberg-Klassiker Poltergeist wurden zwölf der 500 Seiten geopfert. Doch dies geht voll in Ordnung, denn die im Format 30 x 40 cm bestens reproduzierten, ganz schön verstörenden Acrylgemälde zeigen, dass sich Hollywood 1986 die Gelegenheit entgehen ließ, einen wirklich gruseligen Horrorfilm zu drehen.

Giger gab aber selbst später zu, dass er den Fehler gemacht hatte nicht bei den Dreharbeiten dabei gewesen zu sein. Seine Erfahrungen bei Alien hatten ihm zuvor eigentlich klargemacht, dass “If you work on a film you have to be there all the time and be always looking at what they’re doing otherwise they’ll do what they want.“

In dieser Hinsicht ist Ridley Scotts erster Alien-Film tatsächlich Gigers einziger wirklich purer Beitrag zum großen Kino und dies wird im Buch auch auf 50 Seiten gefeiert. Zum Abdruck kommen natürlich auch die 1976 entstandenen Necronom-Gemälde, dessen vierte und fünfte Version Ridley Scott so werkgetreu wie möglich in seinem Film haben wollte, da sich hierin auf eine einmalige Art “Schrecken und Schönheit“ vereinen.

Doch das Cover dieses gewaltigen Buchs, dass zudem noch Klapptafeln enthält, ziert kein Motiv mit Alien-Bezug, sondern ein 1974 entstandenes Gemälde. Dieses ist Gigers Lebensgefährtin Li Tobler gewidmet, die sich ein Jahr später das Leben nahm.

Das Buch dokumentiert nicht nur den Maler Giger. Zum Abdruck kmmen auch dessen weiteren Werke wie Skulpturen, Plattencover oder nicht allzu bequem aussehenden Sitzmöbel. Doch auch der Privatmensch wird in Textbeiträgen gewürdigt, die in Deutsch, Englisch und Französisch zum Abdruck kommen.

