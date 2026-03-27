Wer die guten alten Gespenster Geschichten (“Seltsam? Aber so steht es geschrieben…“) vermisst, dem sei hiermit gesagt, dass der deutsche Horror-Comic noch lange nicht tot ist. Seit 2004 veröffentlicht Levin Kurio in seinem Weißblech Verlag unermüdlich circa viermal im Jahr die Heftserie “Horrorschocker“ in der jeweils drei “hammerharte“ Comic-Geschichten enthalten sind.

Levin Kurio

Mittlerweile liegen bereits knapp 80 Ausgaben der Reihe vor, einige davon bereits in zweiter Auflage. Abgesehen vom günstigen Preis von 4,90 Euro für ein 36-seitiges farbiges Heft ist auch die Ausrichtung der Geschichten recht bemerkenswert.

Kolja

Die meisten Geschichten oder zumindest deren Rahmenhandlungen finden nicht in irgendwelchen klischeehaften aus verstaubten Horror-Filmen oder Comics bekannten Gruselwelten sondern in unserer deutschen (oftmals ländlichen) Gegenwart statt.

Levin Kurio

Ausgangspunkte der zielstrebig auf eine böse Schlusspointe zumarschierenden Geschichten sind zum Beispiel eine Schweine-Massentierhaltung, die Erlebnisse eines über die Dörfer fahrenden Gemischtwarenhändlers, ein lärmender Nachbar oder eine Watt-Wanderung.

Michael Musal

Freunde von EC-, Underground oder auch einfach nur spannend erzählten -Comics sollten mal einen Blick in diese Reihe werfen, die Hefte liegen auch in vielen gut sortierten Bahnhofs-Buchhandlungen aus.

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