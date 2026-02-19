Alex (Cécile De France) möchte ein schönes Wochenende auf dem Lande verbringen und die Familie ihrer Freundin Marie (Maïwenn) besuchen. Doch die anfangs herrschende Harmonie wird sehr schnell getrübt.

Ein schmuddeliger fetter Fremder (Philippe Nahon), der mit einem rostigen Citroën-Kleinbus unterwegs ist, dringt brutal in das einsam gelegene Haus ein, ermordet Maries Familie und entführt das Mädchen. Alex versucht sie aus den Klauen des Mörders zu befreien…

Die rohe Wucht mit der hier das Grauen hier Einzug hält, stellte Alexandre Aja 2003 in seinem zweiten Spielfilm drastisch dar. Die Bilder des französischen Films sehen zwar aus wie aus einem Schocker US-amerikanischer Machart, doch selten wurde Gewalt so beklemmend nachfühlbar gezeigt. In der Hauptrolle brilliert Cécile De France (Chanson d’Amour, Hereafter, Eine größere Welt) in einer ihrer ersten Hauptrollen.

Das Ende des Films ist mehr als überraschend, macht High Tension zu sehr viel mehr als einen weiteren Film über durchgeknallte Serienkiller und bescherte Alexandre Aja eine Karriere im internationalen Horrorkino: The Hills Have Eyes, Mirrors, Piranha 3D, Horns, Crawl, Never Let Go…

„High Tension“ als Limited Uncut Mediabook mit 4K Ultra HD + 2 Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken