Hugh Grant hat in letzter Zeit in höchst unterschiedlichen Werken, wie Florence Foster Jenkins, Paddington 2, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, The Gentlemen oder Wonka interessante und oft leicht durchgeknallte Nebenrollen gespielt. Jetzt kehrt er als Hauptdarsteller zurück.

Doch Heretic ist alles andere als eine romantische Komödie, auch wenn Grant für den Golden Globe als bester Darsteller im Bereich “Musical or Comedy“ nominiert wurde. Der Film erzählt von zwei jungen Mormoninnen, die sich mit Schwester Paxton (Chloe East) und Schwester Barnes (Sophie Thatcher) anreden und versuchen die Gemeinschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu vergrößern.

Dabei geraten sie an den zunächst recht charmant auftretenden, nicht mehr ganz jungen Mr. Reed, der in einem abgelegenen und nur scheinbar sehr kleinen Häuschen lebt. Anfangs scheint Reed lediglich zu versuchen, den Glauben der jungen Frauen auf die Probe zu stellen, indem er recht geistreich die Weltreligionen miteinander, sowie mit dem Spiel Monopoly oder dem Hollies-Song The Air That I Breath vergleicht. Doch dann wird er Paxton und Barnes immer unheimlicher. Als sie das Haus verlassen wollen, müssen die Missionarinnen feststellen, dass sie eingesperrt sind und Reed perverse Prüfungen für sie vorbereitet hat…

Es überrascht, dass Hugh Grants seltsame Gesichtsausdrücke, mit denen er einst Andie MacDowell oder Julia Roberts verführte, auch Angst und Schrecken verbreiten können. Das erfahrene Horrorfilm-Duo Scott Beck und Bryan Woods (A Quiet Place) holte nicht nur erstaunliche Leistungen aus Grant heraus, sondern sorgt durch zahlreiche überraschende Wendungen, aber auch durch intelligente Dialoge, dafür, dass bei ihrem zweistündigen Kammerspiel permanente Hochspannung herrscht.

Die Blu-ray von Plaion erscheint zeitgleich mit einem Mediabook von „Exorcist II: The Heretic“ und enthält neben dem zweistündigen Hauptfilm noch einen nicht deutsch untertitelten Audiokommentar mit den Regisseuren. Hinzu kommen Interviews mit dem Duo (7:27 min) und den drei Hauptdarstellern (6:28 min), sowie der deutsche Trailer.

