Henk Kuijpers: Franka-Gesamtausgabe 4

Der vierte Band der Franka-Gesamtausgabe des All Verlags enthält vier Alben, die erstmals in den Neunzigern erschienen sind. Der Niederländer Henk Kuijpers, der die Serie auch heute noch fortführt, war bereits damals auf der Höhe seiner Kunst.

Ab 1990 veröffentlichte er jede Woche eine Seite Franka in der Programmzeitschrift Veronica, anschließend erschien die Serie im Comicmagazin Sjors en Sjimmie stripblad und danach als Album. Er war finanziell abgesichert und produzierte ein Album pro Jahr.

Seine Zeichnungen waren jetzt nur noch selten überladene Wimmelbilder, sondern mit drei Panel-Reihen pro Seite hatte er einen lockereren Stil gefunden. Zudem fand er die Zeit um limitierte Luxuseditionen seiner Alben zu produzieren. Einige dieser hierin abgedruckten zusätzlichen Illustrationen sind in der Gesamtausgabe zu finden.

Die Geschichten von Kuijpers waren weiterhin überraschend und spannend. In Die blaue Venus wird ein Mordanschlag auf Franka verübt. Versehentlich wird sie für tot erklärt. Sie versteckt ihre rotte Mähne unter einer blonden Kurzhaar-Perücke und beginnt in der Kunst-Szene zu ermitteln…

Ihr nächstes Abenteuer Der dreizehnte Buchstabe erlebte Franka teilweise in Berlin, wofür Kuijpers im Ostteil der wiedervereinigten Stadt recherchierte. Hierzu enthält dieser Band einige schöne Illustrationen. Interessant ist auch, dass sich Henk Kuijpers beim Aussehen der Schurkin von Willy Brandts Witwe Brigitte Seebacher inspirieren ließ, die seinerzeit auf einem Spiegel-Cover abgebildet war.

1994 startete Kuijpers einen spannenden Zweiteiler. Das portugiesische Goldschiff erzählt davon, wie Franka den Kunstdieb Rix jagt und sich in diesen verliebt (und das nicht nur platonisch!). Daher setzt sie in der Fortsetzung Die Augen des Rudergängers alles dran, um den entführten Rix wieder zu befreien.

Der schöne Sammelband enthält zusätzlich noch zwei Kurzgeschichten mit Franka, sowie eine reich illustrierte, von Volker Hamann (Reddition) kundig verfasste Einleitung. Schöner kann ein Comic-Klassiker nicht präsentiert werden.

Dieses signierte Exlibris liegt der auf 111 Exemplare limitierten Vorzugsausgabe bei

Abschließend sei noch erwähnt, dass diese Ausgabe, genau wie schon Band 3 der Franka- Gesamtedition, von Martina Kagel und Hartmut Becker neu aus dem Niederländischen übersetzt wurde, was dem Lesefluss sehr zugute kommt.

