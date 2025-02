Henk Kuijpers: Franka-Gesamtausgabe 3

Zum Glück sind jetzt auch deutsche Comicfans in der Lage sowohl zeitnah die neusten Abenteuer von Henk Kuijpersʼ rothaariger Franka – wie aktuell Band 26 Cliffhanger bei Finix in Albumform – als auch die klassischen Bände der 1974 in den Niederlanden gestarteten Serie in adäquater Form zu genießen.

Zuvor hatten weder Carlsen noch Episilon den langen Atem, um zu dokumentieren, wie sich Zeichenkunst und erzählerische Fähigkeiten von Kuijpers ständig steigerten. Der dritte Band der gebundenen Gesamtausgabe des All Verlags belegt, was für ein Niveau die Serie bereits Anfang der Neunziger erreicht hatte.

Für die Gesamtausgabe sprichen auch die fachkundigen Vorworte von Volker Hamann (Reddition), die dokumentieren, wie es Henk Kuijpers seinerzeit gelungen ist, seine Serie trotz der Konkurrenz durch TV und Games auf Kurs zu halten. Neben den vielen prachtvollen Illustrationen und alternativen Titelbildern sind auch die ebenfalls enthaltenen vier zeitgleich entstandenen Kurzgeschichten bemerkenswert.

Drei der Stories erscheinen erstmals auf Deutsch. Jahre vor dem Erscheinen des Albums Mörderische Konkurrenz präsentierte Kuijpers darin, teilweise alternativ gestaltete, Teile der Handlung seiner in der Modebranche spielenden Geschichte. In Mörderische Konkurrenz lässt Kuipers kaum eine Möglichkeit aus, um Franka und die Modeschöpferin Laura Lava attraktiv und interessant bekleidet in Szene zu setzten.

Dies gilt auch das Album Gangsterfilm, in dem Franka an der Seite des aus den Niederlanden stammenden Hollywood-Stars Gloria agiert. Auch hier lässt Kuipers die von ihm gezeichneten Frauen manchmal etwas selbstzweckhaft splitternackt auftreten. Zugleich vermittelte er seiner Leserschaft aber auch, dass seine Hauptfiguren selbstbewusste Frauen sind, die sich nicht von Männern – oder auch von machtbesessenen Frauen – auf der Nase herumtanzen lassen.

Krönender Abschluss von Band 3 der Gesamtausgabe ist das Album Der Flug der Atlantis, in dem Franka einmal mehr ein Abenteuer an der Seite einer ebenfalls sehr selbstbewussten Frau erlebt. Aura Ax ist die Nachfahrin einer Dynastie, die mit großen Eifer – und von Generation zu Generation steigender Finanzkraft – immer luxuriösere Schiffe und Flugzeuge produzierte.

Bereits in diesem Comic gelingt Kuipers etwas, das er in seinem aktuellen Album Cliffhanger zur Vollendung brachte. Im Rahmen einer spannenden, in der damaligen Gegenwart angesiedelten, Geschichte erzählt er zugleich in Rückblenden ein dramatisches Familienepos.

Dieses signierte Exlibris liegt der auf 111 Exemplare limitierten Vorzugsausgabe bei

Dadurch ist es ihm möglich, in seinem detailfreudigen Zeichenstil zu dokumentieren (aber auch zu karikieren), wie sich Architektur, Mode und Verkehrsmittel im Laufe der Jahrzehnte ständig verändert haben.

