Helgoland 513

Der Auftakt dieser Sky-Serie ist ziemlich großartig: Auf Helgoland kommt ein Kind zur Welt und der Großvater der neuen Insulanerin wird feierlich zur höchsten Klippe der roten Insel begleitet. Dort springt der alte Mann in den Tod, denn es wurde beschlossen, dass die Ressourcen auf Helgoland nur für 513 Bewohner ausreichen.

Während auf dem Festland seit fünfzehn Jahren eine Pandemie tobt, ist es den Inselbewohnern gelungen, die Seuche von Helgoland fernzuhalten. Dass dies aber auch seinen Preis hat, wird sehr anschaulich dargestellt. Nachdem die Mutter noch ein zweites Kind zur Welt bringt, wird in einer öffentlichen Sitzung muss beschlossen, wer als Zweiter die Insel der Seligen verlassen muss…

Diese knallharten Regeln stammen von eine gewissen Beatrice und basieren auf den Berechnungen eines pensionierten Biologielehrers. Martina Gedeck (Der Baader Meinhoff Komplex, Das Leben der Anderen) verkörpert diese ebenso intrigante wie brutale Anführerin als jemand der Eigennutz als Selbstlosigkeit tarnt. Dagegen bleibt Alexander Fehling (Am Ende kommen Touristen) in der zweiten Hauptrolle eher blass, was jedoch recht gut passt zum von ihm verkörperten, moralisch erschreckend flexiblen Inselarzt Marek Storbeck.

Die Schauwerte der Serie sind beträchtlich. Neben den auf Sylt und Borkum gedrehten eher idyllischen Insel-Szenen, ist als Kontrastprogramm ein vor Ort mit viel Freude am Grauen visualisiertes postapokalyptisches Hamburg zu sehen. In malerisch zerfallen Kulissen, irgendwo zwischen Die Klapperschlange und The Walking Dead, kaspert Samuel Finzi in der Hansestadt als Ober-Unterweltler “Der Graf“ zusammen mit einer ganzen Horde von auf bedrohlich getrimmten Gestalten herum.

Eine ganze Weile kommt die komplett von Robert Schwentke (Flightplan, R.E.D. – Älter. Härter. Besser) inszenierte Serie nicht so richtig in Gang. Doch die Überraschung kommt zum Schluss, denn die letzten beiden Episoden erzählen als Rückblende mitreißend und ganz schön gruselig davon, wie die auch geistig etwas schlichte Supermarkt-Angestellte Beatrice die Notlage gnadenlos zu ihren Gunsten ausnutzt. Dank der großartigen Martina Gedeck kann hier durchaus von anderthalb Sternstunden des Privatfernsehens gesprochen werden.

Die DVD-Edition von Polyband enthält auf zwei Scheiben alle sieben Episoden der ersten und – da Sky keine deutschen Serien mehr produziert – wohl auch letzten Staffel von Helgoland 513. Hinzu kommen vier kurze aber sehen informative Dokus: Making Of (4:17 min), Szenenbild (4:59 min), Kostümbild (4:54 min) und Visuelle Effekte (4:54 min).

