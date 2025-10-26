Schon wieder diese Heidi! Doch der neue Animationsfilm ist eine erstaunlich frische Bearbeitung eines vor fast 150 Jahren erschienenen Kinderbuchklassikers. Der Film macht sich den Look der legendären 52-teiligen Animationsserie zu eigen, an der 1973 Hayao Miyazaki und Isao Takahata, die beiden späteren Gründer des Studio Ghibli, mitgearbeitet haben.

Doch anders als die 2015 entstandene, notdürftig am Computer erzeugte Neuauflage der Anime-Serie stand diesmal genügend kreatives Potential (und natürlich auch Budget) zur Verfügung, um Heidi, die Hütte des Alm-Öhis, das Dörfli und natürlich die majestätischen Alpen angemessen beeindruckend auf die Leinwand zu zaubern.

Heidi – Die Legende vom Luchs ist die erste Langfilm-Regie von Tobias Schwarz. Seit 1994 war der Münchner maßgeblich beteiligt an höchst unterschiedlichen Filmen, wie Asterix in Amerika, Don Bluths Anastasia, Werner – Dass muss kesseln!!! und an Fortsetzungen zu den Disney-Klassikern Bambi, Peter Pan und Der König der Löwen. All diese Erfahrungen fließen in die neue Version von Heidi mit ein.

Doch es sind nicht nur die Bilder, die für den Film sprechen. Der britische Drehbuchautor Rob Sprackling macht nicht den Fehler, einmal mehr davon zu erzählen, wie es dem armen Waisenkind Heidi gelingt, den eigenbrötlerischen Alm-Öhi für sich einzunehmen. Der Film beginnt damit, dass Heidi und der Geissenpeter zusammen mit dem Bernhardiner Josef fröhlich durch die nebelige Bergwelt hüpfen.

Vor diesem vertrauten Hintergrund tauchen nach und nach zahlreiche Probleme auf. Neben einem verletzten Luchs-Baby, das zurück zu seiner Familie will, gibt es noch den unangenehmen Spekulanten Schnaittinger, der das Dörfli-Tal durch ein Sägewerk verschandeln will. Außerdem gelingt es Heidi, den Alm-Öhi vom Verdacht reinzuwaschen, er hätte die Dorfkirche abgefackelt, weil er vom Glauben abgefallen ist.

All dies und das wirklich knallige Finale sind so nicht in den Heidi-Büchern von Johanna Spyri zu finden. Doch die neuen Zutaten verfälschen nicht die Botschaft der Autorin. Wer mag kann diese Heidi als Umwelt-Aktivistin sehen, und wer damit Probleme hat, den könnte der Film vielleicht zum Nachdenken anregen.

© 2025 Leonine Studios – Ab 14. November auf DVD

Leider gibt es diesen schönen Animationsfilm bei Leonine nur auf DVD und nicht auf Blu-ray. Extras sind leider keine enthalten. Neben der deutschen Synchronisation mit Max “Kinski“ Giermann als Schnaittinger ist auch die englische Fassung enthalten, aber leider nicht die “Originalversion“ von Heidi – D’Legände vom Luchs in Schweizerdeutsch.

