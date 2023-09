Hayao Miyazaki: Shunas Reise

Angesichts der Popularität von Hayao Miyazaki und seinen Studio-Ghibli-Filme wie Chihiros Reise ist es erstaunlich, dass dieser bemerkenswerte Comic erst jetzt bei uns veröffentlicht wird. In Japan erschien Shunas Reise bereits im Juni 1983.

Zeitgleich zeichnete Miyazaki an seinem tausendseitigen Manga-Epos Nausicaä aus dem Tal der Winde, dessen Verfilmung 1984 in den Kinos kam. Der internationale Erfolg des Films ermöglichte es Miyazaki das Studio Ghibli zu gründen.

Die wunderschön in Aquarellfarben kolorierte Fantasygeschichte Shunas Reise ist eher ein Bilderbuch mit Comicelementen als ein Manga. Basierend auf einem tibetanischen Volksmärchen erzählt Miyazaki von Prinz Shuna, der aufbricht um eine geheimnisvolle sehr fruchtbare Getreidesorte zu finden. Damit will er seinem hart arbeitenden Bauernvolk das Leben erleichtern.

Shuna besteigt sein Jakkul, ein Reittier mit Hörnern, das später in ähnlicher Form in Prinzessin Mononoke vorkommen wird. Auch viele weitere Elemente des Comics wirken wie eine Vorschau auf die Studio-Ghibli-Filme. So gibt es mit der tatkräftigen Thea eine starke weibliche Hauptfigur. Außerdem geizt Miyazaki in seiner Geschichte nicht mit mystischen Elementen, die unerklärbar bleiben und er mutet seinen niedlich aussehenden Hauptfiguren ganz schön brutale Strapazen zu.

Reprodukt veröffentlicht Shunas Reise zum fairen Preis in einem schönen Hardcoverband in japanischer Leserichtung. Als Anhang gibt es einen sehr aufschlussreichen Text des Anime-Experten Alex Dudok de Witt. Diese Veröffentlichung dürfte allen Freunden des Studio Ghibli viel Freude bereiten.

