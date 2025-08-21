Hans Reiser: Loamsiada, Doagaff, Siasskasa – Bairische Schimpfnamen

“Ned gschimpft is globt gnua – dieses urbairische Statement zeigt uns deutlich die Zurückhaltung des Bayern bei der positiven Bewertung seiner Mitbürger.“ Dies schreibt Hans Reiser im Vorwort zu seinem Buch, für das er 90 kernige Ausdrücke, wie Wadlbeissa, Bauernbiffa oder Rauschkugel zusammengetragen hat, die negative Charaktereigenschaften in mehr oder weniger blumige Beschimpfungen verwandelt haben.

Doch damit nicht genug, Reiser bemüht sich zudem noch die vom Dialekt geprägten Schimpfnamen anderen Volksgruppen näher zu bringen. Dies geschieht zum einen durch die sprachliche Herleitung. So kommt “Hampara“ vom “herumhampeln und zappeln“ und der Beschimpfte ist somit ein “liederlicher Nichtsnutz, ein Lalle, ein Kasper.“ Doch so richtig deutlich wird das Wesen des Hamparas erst durch Hans Reisers zugehörige Illustration, die mit dem Begriff “Karikatur“ nur sehr unzureichend beschrieben ist.

Vielmehr handelt es sich dabei um eine filigran auf die Leinwand gebrachte Kollage aus verrückten Ideen, die das Wesen des Beschimpften verdeutlichen. Reisers wild herumhüpfender Hampara hat vor der Brust einem Bauchladen auf dem ein Schimpanse der mit Topfdeckeln lärmt, in der einen Hand wedelt er mit einer Bimmel und mit der anderen zieht er an einen Hampelmann mit Schellen an der Narrenkappe.

Hans Reisers “Giftnudel“ hat Schlangen im Haar wie Medusa und würzt ihre Spaghetti mit Mordzarella. Sein “damischer Depp“ hat nicht nur ein Brett vor dem Kopf, sondern auch noch einen Hammer in der Hand, um das Holzstück mit einem Nagel endgültig an seiner Stirn zu befestigen. Sein “Wouhou“ (der Begriff ist die lautmalerische Nachahmung des oberpfälzer Dialekts) ist ein Waldschrat mit Wolpertinger auf der Schulter, während Reisers “gesenkte Sau“ im wahrsten Sinne des Wortes Feuer im Hintern hat und sein Motorrad ein Gerippe ist.

Optimal ergänzt wird dieser süchtig machend Schimpfreigen durch ein zweites Vorwort von Hans Reisers Sohn Jan. Dieser ist als amtierender Zeichner der Werbeikone Lurchi quasi im Schuhgeschäft tätig und zeichnet Comics. Er weist darauf hin, dass dort Schimpfwörter traditionell als Piktogramme mit Emojis wie Totenköpfen oder Explosionen dargestellt werden. Er liefert ein schönes Beispiel wie die Bayerische Schimpftirade „Kreiz, Birnbaam und Hollerstaud’n“ in Piktogramm-Form in eine Sprechblase gepackt werden kann.

Nicht minder interessant ist Jan Reisers Insiderinformation, dass es sich bei seiner Familie um “friedensbewegte, Müsli essende, selbstgestrickte Post-Hippies“ handelt und sein Vater allenfalls fluchte, wenn “er sich beim Montieren der Surfbretter auf dem Dachträger wieder einmal denn Schädel angeschlagen hatte.“ Umso erstaunlich ist es, wie gut ihm seine Schmähporträts von nervige Mitmenschen gelungen sind.

„Loamsiada, Doagaff, Siasskasa – Bairische Schimpfnamen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken