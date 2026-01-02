Hal Foster Sonderband

Nach Prinz Eisenherz – Ein Handbuch für Kenner und Liebhaber und dem Prinz Eisenherz Ergänzungsband legt Bocola einen weiteren prachtvollen Bildband rund um den klassischen Rittercomic vor. Im Zentrum steht diesmal jedoch weniger Prinz Eisenherz, sondern stärker sein Schöpfer Hal Foster. Auf 150 Seiten werden eher unbekannte und teilweise hierzulande noch nie veröffentlichte Werke präsentiert, die sorgfältig restauriert wurden.

Kernstück des Buchs ist eine weitere Serie von Foster, die ebenfalls im Mittelalter angesiedelt ist. Da während des Zweiten Weltkriegs sehr viel Baumwolle für die Herstellung von Munition benötigt wurde, wurde die Papierproduktion um 30% reduziert. Foster zog die Konsequenz und ab April 1944 bestanden seine Prinz Eisenherz-Sonntagsseiten nur noch aus zwei statt drei Panelreihen.

Das untere Drittel nutzte er für seine Serie The Mediæval Castle, die bei uns Die Abenteuer zweier Ritterknaben genannt wurde. Dabei beschrieb er am Bespiel der Familie eines Burgherrn den Alltag im Mittelalter. Dieser Band enthält alle 84 Strips der Serie, die Foster zeichnete bis Ende 1945 die Papierrationierung aufgehoben wurde. Genau wie Prinz Eisenherz ist auch The Mediæval Castle ebenso großartig gezeichnet wie erzählt und lässt sich mit großem Genuss durchgehend lesen.

The Mediæval Castle wurde bereits in diversen Editionen und nahezu allen Eisenherz-Gesamtausgaben veröffentlicht. Eine echte Rarität ist hingegen Prinz Waldemar – Abenteuer aus ritterlichen Tagen, die erste deutschsprachige Veröffentlichung der Serie. Diese erschien ab Mai 1939 auf der Rückseite der Wiener Kinderzeitung Der Papagei.

Erstmals kommen in diesem Buch alle 14 Seiten dieser bereits im November 1939 wieder eingestellten Veröffentlichung zum Abdruck. In einer sehr interessanten Einleitung weist Uwe Baumann auf die großen oft sinnentstellenden Freiheiten, die sich die Herausgeber bei der Übersetzung erlaubt haben.

Ebenfalls enthalten sind Hal Fosters meisterliche Illustrationen zu einer 30-teiligen Buch-des-Monats-Kurzfassung von Franz Werfels Roman Das Lied von Bernadette. Noch interessanter als die Geschichte der Marienerscheinung, die die später heiliggesprochene 14-jährige Bernadette Soubirous 1858 in der Grotte von Messabielle oberhalb Lourdes gehabt haben soll, ist die Entstehungsgeschichte des Buchs.

In seiner Einleitung erklärt Uwe Baumann, warum sich der vor den Nazis in die USA geflüchtete Jude Werfel 1941 mit der katholischen Legende beschäftigte.Zehn Jahre nach Hal Foster sollte Joseph Gillain alias Jijé einen Comic über die heilige Bernadette von Lourdes zu Papier bringen.

In eine ähnliche Kerbe, aber deutlich kompakter, haute Hal Fosters sechsteilige Reihe von detaillierten Illustrationen zur Weihnachtsgeschichte, die Ende 1948 in zahlreichen Zeitungen und jetzt in diesem Buch abgedruckt wurde.

Das Buch präsentiert außerdem noch zahlreiche Weihnachtskarten, Illustrationen und Zeichnungen für die National Cartoonists Society, die zeigen, wieviel Humor Forster hatte.

Den Abschluss dieses großartig zusammengestellten Bildbandes bilden zudem noch die Illustrationen die Foster von 1951 bis 1960 zur Eisenherz-Buchreihe des Verlag Hastings House beisteuerte.

