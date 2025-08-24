Guy Delisle: Für den Bruchteil einer Sekunde

Guy Delisle (Shenzhen, Pjöngjang, Aufzeichnungen aus Birma) erweist sich einmal mehr als einer der vielseitigsten und interessantesten Comickünstler. In seinem neusten Werk widmet er sich dem “bewegten Leben von Eadweard Muybridge“.

Dieser dürfte hauptsächlich dadurch bekannt sein, dass es ihm 1878 gelang, durch eine Serie von Fotografien zu beweisen, dass bei einem Pferd im vollen Galopp zeitweise keiner der Hufe den Boden berührt. Delisle zeigt in seinem Comic ganz genau wie Muybridge dies gelang und er bildet auch die zugehörigen Original-Fotodokumente ab.

Doch trotz seiner Erfolge als Pionier der Fotografie und zahlreicher Erfindungen, die lange vor Edison und den Brüdern Lumière das Betrachten von bewegten Bildern ermöglichten, ist Eadweard Muybridge heute weitestgehend vergessen.

Delisle versucht Gründe dafür zu finden. Lag es daran, dass sich sein einstiger Gönner, der Eisenbahn-Unternehmers Leland Stanford, von ihm abwandte, haben ihn seine Konkurrenten ausgetrickst oder stand der sehr eigenwillige Mensch Eadweard Muybridge, der den Geliebten seiner Frau kaltblütig ermordete, sich selbst im Wege.

Sehr spannend, aber auch humorvoll, erzählt und dokumentiert Delisle auf 200 Seiten das wahrhaft bewegte Leben von Eadweard Muybridge und ergänzt sein Oeuvre um einen weiteren bemerkenswerten Comic.

