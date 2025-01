Seit Ende der Neunziger beginnen allen Produktionen von Ridley Scott (und seines 2012 verstorbenen Bruders Tony) mit einem wunderschönen 20-sekündigen Animationsfilm, in dem ein anscheinend von Hand mit Ölfarben gemalter Mann durch eine Höhle rennt, sich in einen Vogel verwandelt und in die Luft erhebt.

Bei Gladiator II wurde der Vorspann genau wie in der Logo Sequenz von Scott Free Productions ebenfalls vom 1965 in San Marino geborenen Gianluigi Toccafondo realisiert. Kunstvoll werden hier verfremdete fotorealistische Key Scenes aus Ridley Scotts Monumentalfilm von 2000 mit expressionistischen Farbspielereinen verknüpft.

In diesem beindruckenden Stil ist noch einmal zu sehen, wie der von Russell Crowe verkörperte Gladiator Maximus den von Joaquin Phoenix gespielten Imperator Commodus im Kolosseum den Todesstoß versetzt und anschließend den Heldentod stirbt.

