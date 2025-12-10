Gerhard Förster + Heinz Wolf: Die ganze Wahrheit

Gerhard Förster übernahm 2008 das traditionsreiche Comicfachmagazin Die Sprechblase, das er bis zur im Mai 2025 erschienenen Nummer 250 als Chefredakteur betreute. Doch bereits zuvor war er als Comicjournalist tätig.

Ab 1984 war er im Sammlermagazin Comicland der Briefkastenonkel Dr. Sammler. Diese Lebenshilfe für (Sprech-)Blasen-Kranke setzte er 14 Jahre später im Fachblatt Hit Comics fort. Als ihm dort die Leserbriefe ausgingen, machte Förster daraus die Comicserie Dr. Sammler bittet zur Couch, die er auch zeichnete.

Wie seine autobiografische Serie Von mir! belegt ist Förster ein passabler Comiczeichner, der in der Lage ist, aus allem, was ihm am Herzen liegt, einen Comic zu machen. Doch noch besser wird es, wenn seine Gedanken vom ebenfalls in Wien lebenden Heinz Wolf (Molch) zu Papier gebracht werden.

Wolf, dessen großer Durchbruch noch aussteht, ist ein begnadeter Karikaturist und Comiczeichner mit einen unverwechselbar lässigen Zeichenstil. Seine zusammen mit Förster entstandenen Geschichten, in denen beide meist auch noch als Comicfiguren auftreten, gehörten schon lange zwischen zwei Buchdeckel gepresst.

Jetzt ist es endlich geschehen und schon das Titelbild vom Die Sprechblase Sonderband Die ganze Wahrheit ist eine Pracht. Enthalten ist auch ein Comic, der dieses Buch ankündigt und auch bereits das Cover enthält. Doch Heinz Wolf hat an dem Motiv mit dem Tribunal weiter gefeilt und es noch schaurigschöner gemacht.

Dankenswerterweise sind zusätzlich noch Solocomics von Förster enthalten, sowie etliche ganz köstliche Cartoons von Wolf, die ohne Förster entstanden sind. Hinzu kommen Comics, die zusammen mit Gabriel Nemeth und Gerhard Schlegel entstanden sind, und ebenfalls um den “allmächtigen“ Hansrudi Wäscher kreisen.

